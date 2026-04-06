El tapado por el ascenso es... el Eibar

Los jugadores del Eibar hacen piña en su partdio del pasado fin de semana ante el Ceuta SD EIBAR

“Esto no es de gustos, sino de ser un equipo competitivo y completo. Para mí, jugar bien al fútbol es que tú hagas ocasiones y que a ti no te hagan. En eso estamos muy bien”.

De este modo resumía el entrenador del Eibar, Beñat San José, el enfrentamiento ante el Ceuta del pasado fin de semana, que se saldó con triunfo armero por un contundente 3-0.

"La portería a cero refleja el esfuerzo colectivo”, incidió el máximo responsable técnico de una de las revelaciones del campeonato. Esta última victoria garantiza en primera instancia la permanencia de uno de los clubes más modestos de la Liga Hypermotion y permite incluso la licencia de poder soñar con retos de mayor calado.

No en vano, la escuadra eibarresa ocupa la octava posición de la tabla y figura como el mejor equipo de una segunda vuelta impecable. “El halago debilita pero el reconocimiento agranda, le puedo decir a la afición que estaremos otro año más compitiendo en el fútbol profesional”, comentaba el míster armero después de adjudicarse el derbi donostiarra ante la Real Sociedad B (0-1).

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En las últimas trece jornadas del torneo de la regularidad, los azulgrana apenas han perdido un encuentro, precisamente el disputado en Riazor frente al Deportivo el pasado 21 de febrero, en un partido que finalizó 1-0, con gol de Zakaria Eddahchouri.

Impulsado por una racha de cuatro éxitos consecutivos, cosechados ante Andorra (0-1), Las Palmas (3-1), Real Sociedad B (0-1) y Ceuta (3-0), los de Ipurua han dado un paso de gigante en cuanto a objetivos se refiere, con los puestos de playoff a solo tres puntos de distancia.

El próximo fin de semana, el Eibar tendrá una nueva oportunidad para refrendar su candidatura al ascenso al rendir visita a un Valladolid alicaído, que esta temporada se encuentra inmerso en una crisis alarmante que incluso compromete su pervivencia en Segunda.

En caso de proseguir con su magnífica serie de resultados, los vascos tienen en su mano plantarse en los dos últimos meses de competición en las mejores condiciones posibles para dar el zarpazo por el ascenso.

A pesar de las buenas vibraciones que ofrece, su entrenador lamenta la falta de descanso en las últimas jornadas, que les obligó, por ejemplo, a medirse al Ceuta con menos de tres jornadas de asueto respecto a su anterior cita liguera.

“No hay derecho a jugar con menos de tres días de descanso, es un despropósito; en cualquier caso estamos en una versión muy buena, pero siempre hay cosas que mejorar. Hemos tenido ocasiones clarísimas y no las hemos metido. Ahí también debemos mejorar”, expresó tras haber doblegado al club ‘caballa’.