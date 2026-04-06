El Racing, un líder que se desangra en el peor momento

Íñigo Vicente y Asier Villalibre lamentan el 6-2 encajado en Andorra LALIGA

En el peor momento de la temporada, a falta de solo ocho encuentros para la conclusión de la Liga Hypermotion, el Racing de Santander —líder de esta competición— está sufriendo mal de alturas.

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El más que elocuente 6-2 padecido el pasado domingo en Andorra, después de haber ido ganando 0-2, evidencia los síntomas de flaqueza de una escuadra otrora intratable en la categoría de plata.

El cuadro cántabro parece estar llegando a la recta final de la Liga con la gasolina justa y la autoestima diezmada; no en vano, ha saldado con tres derrotas y un triunfo sus cuatro últimas apariciones.

La mala racha santanderina dio inicio el pasado 21 de marzo con un inexplicable 0-4 ante un modesto como el Albacete en El Sardinero.

Un fin de semana después las malas sensaciones se reprodujeron en el estadio Ibercaja frente a un rival en apuros como el Zaragoza, que acabó imponiéndose contra todo pronóstico 2-0.

De vuelta a casa ante el Sporting de Gijón, el Racing obtuvo un 3-1 a favor bastante engañoso, habida cuenta de la superioridad visitante en cuanto a posesión y caudal de ocasiones.

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El pasado domingo en Andorra el descalabro fue total, con un 6-2 en contra que deja a las claras las dudas de un equipo que concluyó con diez hombres debido a la expulsión de Jorge Salinas y que ahora mismo solo cuenta con dos puntos de colchón respecto a la zona de no ascenso directo.

Mientras su entrenador, José Alberto López, clama contra el arbitraje —propiciando la ira de otros técnicos como el almeriense Rubi—, su formación pierde enteros en las quinielas para regresar a la élite, el próximo fin de semana se la juega en casa ante el segundo, el Almería.