Nico Melamed salva a un Almería gris y empuja al Dépor al tercer puesto

Sergio Arribas anotó el 1-1 para el Almería LALIGA

Un tanto in extremis del extremo Nico Melamed dio los tres puntos al Almería en el tiempo añadido después de una remontada en el UD Almería Stadium ante el Leganés (2-1).

Con un gol sobre la bocina, el club de la ciudad indálica consigue recuperar la segunda posición de la Liga Hypermotion con 61 puntos, relegando al Deportivo a la tercera plaza (con 60).

El exalmeriense Melero adelantó al Leganés en el minuto 13 pero en el 32 otra diana a cargo del máximo anotador de Segunda, Sergio Arribas, estableció la igualada.

Cuando todo hacía presagiar un pinchazo del cuadro dirigido por Rubi, un zarpazo de Melamed dio tres puntos de oro al Almería, que la próxima jornada tendrá que enfrentarse en El Sardinero al actual líder, el Racing de Santander, en el partido estelar de la jornada 35ª, el domingo a las 21.00 horas.