Luis Chacón celebra su gol ante el Valladolid LaLiga Hypermotion

El centrocampista de la Cultural Leonesa Luis Chacón, autor del tanto de la victoria este sábado ante el Real Valladolid (1-0), ha sostenido sobre la mejora de su capacidad ofensiva de los últimos encuentros que "la clave es insistir" y confiar en su fútbol, según aseguró este domingo.

El jugador gallego, cedido por el Deportivo por segunda temporada consecutiva en las filas culturalistas, es el máximo realizador del conjunto leonés en la actual temporada, tal y como ya lo fuera la pasada, compartido con el delantero Manu Justo, siendo clave también en el ascenso a LaLiga Hypermotion.

Chacón reconoció que se encuentra "encantado" con la propuesta que pretende el técnico, Rubén de la Barrera y donde se encuentra, dijo, "con libertad y sintiéndome importante", al actuar en una posición de ataque un tanto indeterminada, buscando su versatilidad y capacidad para mostrar su olfato realizador llegando desde la segunda línea o más cerca de portería.

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A pesar del triunfo, que rompía una sequía de victoria de más de cuatro meses, el jugador de Puentedeume mantiene que el equipo tiene que "mantener la cabeza, porque sabemos dónde estamos", pero está convencido de que las matemáticas aún dan opciones para la permanencia.

Por ello, apuesta por hacerse fuertes en el Reino de León y repetir en los próximos encuentros el ambiente vivido en el duelo autonómico ante el conjunto vallisoletano "porque también lo que pasa en el campo se reproduce en la grada y al revés y todos juntos, con el mismo ambiente, nos pueden llevar en volandas para hacernos más fuertes en el Reino", aseguró.

Entre las claves del triunfo ante el equipo de Fran Escribá, el goleador culturalista destacó la capacidad para "estar muy bien con el balón y evitar pérdidas, con salidas limpias del balón y manteniendo una consistencia defensiva que también es muy importante", concluyó