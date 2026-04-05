José Alberto, critica el arbitraje tras perder en Andorra: "Llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que de verdad son para estudio"

José Alberto, en la banda durante el Andorra-Racing LaLiga Hypermotion

Bajan las aguas revueltas en el Racing de Santander, que sufrió un duro varapalo este domingo ante el Andorra (6-2) y aunque sigue líder con 62 puntos pero ve como la distancia con los de abajo se acorta. El Dépor, que hace pocas semanas estaba a siete, está en la actualidad solo a dos. Su técnico, José Alberto, criticó la actuación arbitral del colegiado Muresan Muresan y del VAR, donde estaba Merelo López, aunque puntualizó que en ningún momento quería justificar por ello la derrota.

“No quiero excusar absolutamente nada de lo que ha ocurrido con el tema arbitral, pero creo que hay dos cosas que no se pueden pasar por alto. Una es la disparidad en el criterio, en absolutamente todo lo que ha pasado en el partido desde el minuto cero, que creo que ha sido increíble, y luego la falta de respeto hacia mi equipo y hacia nuestro club, dando nueve minutos añadidos, jugando con diez, ¿dónde está el sentido común?”expuso el técnico racinguista

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También dejó en el aire el hecho de que, bajo su punto de vista, estaban viviendo circunstancias extrañas en lo tocante a los arbitrajes en los últimos partidos. "He hablado muchas veces con dos paisanos míos que creo que han sido grandes árbitros internacionales como Mejuto González y Díaz Vega, que siempre me dijeron que lo que debería de imperar en el mundo del arbitraje y del fútbol es el sentido común. ¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con diez jugadores para dar nueve minutos añadidos? ¿Alargar el sufrimiento? No pongo ninguna excusa ni disculpa, pero llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que de verdad son para estudio", indicó.

No se quiso pronunciar sobre la expulsión de Jorge Salinas (que causará baja contra el Almería). “No voy a decir nada más, simplemente lo que ya he dicho”.