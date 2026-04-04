Rubén de la Barrera, durante un partido con la Cultural Leonesa_ @CyDLeonesa

El extécnico del Dépor Rubén de la Barrera, el tercer entrenador de la actual temporada de la Cultural Leonesa, ha empeorado los registros de sus predecesores en el mismo número de encuentros, con un balance de tan solo dos puntos y sendos empates en las seis jornadas disputadas.

El míster con el que la Cultural arrancó la temporada, Raúl Llona, que estuvo al frente del equipo en seis partidos, inició su debut en la categoría de plata tras el ascenso logrado la campaña pasada, con tres derrotas ante Burgos (5-1), Almería (0-1) y Sporting (1-0), para después encadenar un empate casero frente al Leganés (0-0) y una contundente victoria en Santander ante el Racing (2-4), para ser destituido tras la derrota frente al Castellón (1-3).

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Después de sumar solo cuatro puntos en seis partidos, llegó el turno de José Ángel Ziganda, que se estrenó con victoria a domicilio ante el rival que el sábado visita León, Real Valladolid (0-1), después llegó el empate en el Reino de León (0-0) ante el Albacete y en dos salidas consecutivas, la derrota en Córdoba (1-0) y el contundente triunfo en Zaragoza (0-5), para caer como local ante el Ceuta (0-1) y vencer por primera vez en casa ante el Mirandés (3-2).

En total 10 puntos con tres victorias y un empate, como mejor registro del trío de técnicos culturalistas, que coloca en el tercer lugar a De la Barrera que en el mismo tramo -seis partidos- sumó tres derrotas de inicio, 0-3 ante Las Palmas, 3-0 en Almería y 1-2 contra el Racing, para después empatar en Castellón (1-1), caer con estrépito ante el Andorra (0-4) y puntuar, de nuevo a domicilio, en Huesca (1-1).

Dos puntos sobre 18 disputados cuando además el equipo necesitaba imperiosamente remontar el duelo dada la desventaja de puntos con sus rivales por la permanencia que dejan a los leoneses a nueve del objetivo que marca el Cádiz que tiene que visitar el Reino de León.