Funes se lamenta antes del Deportivo-Málaga: "Tendremos un día menos de descanso, hemos estado casi más tiempo viajando que entrenando"

Funes, dirigiendo su primer entrenamiento a cargo del primer equipo del Málaga Málaga CF

El Málaga ha completado esta tarde la tercera parada de su odisea particular en esta semana de tres partidos. El conjunto andaluz jugó el miércoles en Andorra y ha entrenado jueves y viernes en Girona antes de trasladarse a A Coruña. Funes, su técnico, lamenta todo el trastorno que ha causado en la planificación, aunque no pone excusas y espera disfrutar de un gran partido este sábado en Riazor:

Duelo directo. "Es muy bonito vivir una fiesta como la que podemos vivir mañana, la situación en la que podemos afrontarla. A partir de ahí, disfrutar del encuentro. Creo que el Deportivo es uno de los mejores equipos de la categoría y esta probablemente sea una de las salidas más difíciles del año. A pesar de eso, venimos con la firme intención de hacer un gran partido, de ser capaces de mostrar nuestra mejor versión".

Deportivo. "Es un equipo que transita bien, que es capaz de recuperar en bloque alto, que cuando te recupera en bloque medio te hace mucho daño. Es un equipo que es capaz de irse a posesiones largas de pelota. Luego es un equipo que, sobre todo, en fase defensiva ha mejorado muchoa medida que ha ido avanzando la temporada. Desde el inicio de la Liga era uno de los grandes aspirantes a luchar por esos puestos de Play-Off y por el campeonato. Y está demostrando el porqué".

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Rotaciones. "Al final, entendíamos que no pensábamos en que participasen otros jugadores por poner la mente en el partido de mañana. Los jugadores que participaron el otro día eran por la cercanía con el partido anterior y simplemente los que no juegan. Es verdad que eran varios los que no estaban iniciando los partidos".

Una final. "Si en algo, nos hemos caracterizado desde que llegamos es que no le ponemos etiqueta a ninguno. Yo recuerdo la primera semana que nos decían que el partido de Miranda era trascendental porque no estábamos jugando el descenso con ellos y era un partido en el que no se podía perder y que había que empezar con un buen pie. Y fíjate después si ha habido partidos trascendentales y quizá por otras cosas. Entonces, bueno, creo que la competición es sabia, nos va a poner donde nos merezcamos".

Cansancio. "Han sido partidos muy seguidos. Al final, un periodo de 24 horas o de 12 horas puede terminar decantando lo que se puede hacer. Creo que siguen en ese proceso de recuperación y, con la cercanía de los encuentros, todavía es difícil que podamos hacer valoraciones hasta mañana. Ya sí que haya pasado ese tiempo y que podamos tener un poquito más de cercanía al partido, pues decidiremos".

No volver a Málaga. "Bueno, no solo una situación anómala para nosotros, porque han sido partidos muy seguidos. Sobre la circunstancia de que los tenemos que afrontar también fuera de casa, eso nos ha llevado a la particularidad de que vamos a tener que preparar el encuentro en dos ciudades distintas. Con lo que todo eso conlleva, no estamos dentro de nuestro entorno. Eso nos lleva a una dificultad quizá mayor, pero creo que fue la mejor decisión porque volver a Málaga hubiese sido prácticamente exponernos mucho más a la preparación de este encuentro. Y, bueno, se ha dado la situación así. Son circunstancias que pasan, son cosas que pasan en la competición".

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Molesto por jugar dos fuera. "A nosotros nos han pasado de esta forma. Nos hubiese gustado que los dos partidos estos que han sido seguidos hubiesen sido en Málaga, pero, como no lo podemos decidir, ya al final lo que hemos intentado hacer es aprovechar las mejores condiciones posibles todo este tiempo, tanto en Andorra como en Girona como ahora aquí en A Coruña".

Día menos de descanso. "Bueno, lo que hay que valorar es si el cansancio es un problema para mañana porque los partidos han sido muy seguidos. Este es el segundo partido. Es verdad que quizá hemos tenido un día menos que ellos para poder recuperar. Hemos tenido que estar viajando. Son circunstancias de la competición y, al final, las mejores condiciones, creo que en un deporte tan cambiante como el fútbol nunca existen. Las mejores condiciones son las que tenemos ahora. Al final, la situación de no tener los suficientes días para preparar los partidos, pero estas son las realidades del fútbol y hay que afrontarlas como tal. Bueno, ha sido una situación en la que hemos estado casi más viajando que entrenando. Al final es una situación en la que procuran que los jugadores puedan recuperar bien y puedan dar ese paso adelante".