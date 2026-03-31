Un liderato muy abierto en la Hypermotion

El Racing regresó a los entrenamientos después de dos derrotas consecutivas REAL RACING CLUB

Después de dos derrotas consecutivas, el líder de la Liga Hypermotion, el Racing de Santander, está obligado a reaccionar en casa ante el Sporting de Gijón para no ver peligrar su puesto de privilegio.

El Almería, segundo en la tabla, afrontará también un encuentro a cara de perro frente al Castellón en Castalia. En la zona baja el Valladolid-Cádiz, el Huesca-Cultural y el Leganés-Zaragoza harán saltar chispas en el intento por obtener oxígeno respecto a los puestos que marcan la pérdida de categoría.

Urgencia jabata frente a un acomodado Albacete

Mirandés (21º - 28 puntos) – Albacete (11º - 43 puntos).

Martes 31 de marzo, 19.00

El Mirandés vuelve a Anduva para recibir al Albacete en un momento límite de la temporada tras el empate en Córdoba, ante un rival situado en una zona cómoda de la clasificación, lejos tanto del descenso como de los puestos de privilegio, pero que puede suponer un rival duro en la urgencia del conjunto rojillo.

Dos históricos en horas bajas se miden en Pucela

Valladolid (18º - 36 puntos) – Cádiz (17º - 38 puntos)

Martes 31 de marzo, 21.30

Valladolid y Cádiz, dos clubes históricos del fútbol profesional español, dirimen una ardua batalla en el José Zorrilla para escaparse de la zona peligrosa de descenso a Primera RFEF. Los albivioletas repiten en casa después de tropezar el pasado fin de semana ante el Burgos por 0-1. Su afición comienza a estar hastiada debido a los resultados de las dos últimas campañas.

El club del Principado aguarda prolongar su éxtasis

Andorra (13º - 42 puntos) – Málaga (4º - 55 puntos)

Miércoles 1 de abril, 19.00

El Andorra, en una gran segunda vuelta, sueña con metas más altas que la salvación después de haber estado gran parte de la temporada en las arenas movedizas de la Hypermotion. Tras su exhibición ante la Cultural Leonesa, el Andorra regresa a Encamp para desafiar a un Málaga con aspiraciones de ascenso, que viene de empatar la pasada jornada.

Dos de las revelaciones del torneo calibran su potencial

Burgos (5º - 53 puntos) – Ceuta (9º - 47 puntos)

Miércoles 1 de abril, 20.00

Burgos y Ceuta, prácticamente con la salvación ya en el bolsillo, dirimen un pulso para establecerse entre la oligarquía de Segunda. Los burgaleses vienen de vencer en Valladolid y el Ceuta de ganar al Cádiz.

El Alcoraz acoge un encuentro dramático

Huesca (20º - 31 puntos) – Cultural (22º - 28 puntos)

Miércoles 1 de abril, 20.00

El estadio de El Alcoraz albergará un choque decisivo por la zona baja entre dos escuadras que apenas tienen margen para soñar con la permanencia, Huesca y Cultural Leonesa. Los castellanos han sido incapaces de alzar el vuelo con su nuevo entrenador, Rubén de la Barrera, y son colistas.

El club cántabro no puede permitirse más deslices

Racing (1º - 59 puntos) – Sporting (10º - 46 puntos)

Miércoles 1 de abril, 21.30

El Racing de Santander, primer clasificado de la Hypermotion, ha perdido fuelle en el peor momento, en las dos últimas apariciones ligueras, con sendas derrotas contra Albacete y Zaragoza. El Sporting inició ayer en Mareo la preparación del duelo con un entrenamiento en el que Borja Jiménez contó con tres ausencias, Nacho Martín, Ferrari y Loum.

Un Las Palmas decaído desafía a un rival crecido

Las Palmas (7º - 51 puntos)– Granada (12º - 42 puntos)

Jueves 2 de abril, 19.00

Fuera de puestos de playoff tras su sonado revés en Ipurua ante el Eibar (3-1), la UD Las Palmas vuelve a casa para un envite frente a un rival enrachado como el Granada. El club nazarí ha conseguido diez puntos en las cuatro últimas jornadas, lo que le permite soñar con el playoff.

Duelo de candidatos al ascenso en Castalia

Castellón (6º - 51 puntos) – Almería (2º - 58 puntos)

Jueves 2 de abril, 20.00

Castalia asistirá a un partido entre dos claros aspirantes al ascenso como son Castellón y Almería —actual segundo clasificado de Segunda—. Los andaluces han dado el salto al segundo escalón clasificatorio después de vapulear a la Real Sociedad B (5-1).

Un derbi vasco con objetivos muy dispares

R. Sociedad B (15º - 40 puntos) – Eibar (8º - 48 puntos)

Jueves 2 de abril, 20.00

Real Sociedad B y Eibar protagonizarán un duelo de rivalidad en el que el filial desea acercarse a la permanencia y el club armero, dar otro paso hacia el playoff de ascenso después de haber sorprendido a Las Palmas (3-1).

Batalla para huir de la quema en Butarque

Leganés (16º - 38 puntos) – Zaragoza (19º - 33 puntos)

Jueves 2 de abril, 21.30

Dos de los equipos llamados a luchar por metas mucho más altas como Leganés y Zaragoza se encuentran con el agua al cuello en su intento por escaparse del descenso. Los aragoneses continúan sumergidos en la zona roja de Segunda pero se encuentran a tres puntos de la salvación después de haber dado la campanada el pasado fin de semana en el Ibercaja contra el Racing de Santander (2-0). Por su parte, el Leganés no puede descuidarse si no quiere verse de lleno metido en un infierno en las últimas diez jornadas del torneo.