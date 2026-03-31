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Rivales

Contratiempo del Córdoba en su viaje a A Coruña: cambio de aeropuerto, de avión... y llegada a menos de cinco horas del pitido inicial

La expedición blanquiverde aterrizó en Alvedro a las 15.10 horas tras desplazarse por carretera hasta Sevilla

Esther Durán
31/03/2026 16:41
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Deportivo y Córdoba se enfrentan este martes (20.00 horas) en el primer día de la jornada intersemanal de Segunda División, en un encuentro que llegará con poco descanso para el equipo blanquiazul... y sobresalto para el conjunto andaluz. El viaje blanquiverde se ha convertido en una odisea que ha incluido cambio de avión, de aeropuerto... y una llegada a menos de cinco horas del pitido inicial.

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La plantilla que dirige Iván Ania tenía previsto desplazarse a A Coruña este mismo martes por la mañana en un vuelo chárter. Pero por problemas en el avión que debía despegar del aeropuerto de Córdoba, la hoja de ruta tuvo que sufrir una importante modificación. El viaje se inició por carretera hasta llegar al aeropuerto de Sevilla, desde donde el equipo pudo coger ya un nuevo vuelo destino Galicia.

Después de este contratiempo, el Córdoba ya está en territorio herculino, en el que tocó tierra pasadas las 15.00 horas. El grupo tendrá ahora un breve descanso antes de poner rumbo a Riazor para disputar un encuentro que tiene previsto su inicio para las 20.00 horas.

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