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Rivales

Un mermado Sporting prepara la visita al Racing

Tres futbolistas serán baja segura por lesión

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
30/03/2026 16:14
Mulattieri salta ante Pablo Vázquez durante el partido entre el Dépor y el Sporting del pasado fin de semana
Mulattieri salta ante Pablo Vázquez durante el partido entre el Dépor y el Sporting del pasado fin de semana
Fernando Fernández
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El Sporting de Gijón, con el que el Dépor empató el pasado fin de semana en El Molinón (1-1), inició este lunes en Mareo la preparación del encuentro del miércoles en El Sardinero a las 21.30 horas ante el Racing de Santander con un entrenamiento en el que el extécnico blanquiazul Borja Jiménez contó con tres ausencias.

Tres futbolistas que serán baja segura por lesión, ya que Nacho Martín, Andrés Ferrari y Mamadou Loum continúan con sus respectivos procesos de recuperación y se estima que se pierdan lo que resta de temporada.

En paralelo, el entrenador rojiblanco mantiene la duda de Andrés Cuenca para este partido dado que el central cedido por el Barcelona afronta estos días la recta final de su recuperación de una lesión muscular.

El zaguero andaluz se ejercitó en diferentes ejercicios con el grupo a lo largo de la semana pasada, pero no llegó a tiempo para la convocatoria ante el Deportivo, con previsión de probarse estos días a mayor ritmo para considerar su vuelta para el encuentro frente al Racing.

Entre las habituales apuestas del filial para completar el grupo de trabajo destacó la citación de Miguel Conde, delantero centro que firmó por el segundo equipo rojiblanco en el mercado de invierno y que suma hasta la fecha seis goles en nueve encuentros.

También han continuado en dinámica de trabajo con el primer equipo el lateral zurdo Alex Diego y el atacante Álex Oyón, este último convocado para los tres últimos partidos del conjunto rojiblanco y que apunta a repetir para Santander.

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El cuadro asturiano tratará de aprovecharse del momento irregular del Racing de Santander, que perdió el pasado fin de semana ante el Zaragoza (2-0) y volvió a evidenciar sus problemas ante los rivales de la zona baja. El conjunto cántabro acumula dos derrotas seguidas, tras la sufrida a manos del Albacete (0-4). A pesar de todo, sigue líder con 59 puntos, pero ha visto cómo su ventaja con el segundo, actualmente el Almería, se ha reducido a un punto. El Dépor, tercero, está con 56, a tres del Racing. 

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