Rubén de la Barrera, en la banda, en una imagen de archivo Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón

Los cuatro equipos que ocupan, a falta de diez jornadas para la finalización del campeonato en LaLiga Hypermotion, las posiciones de descenso a Primera RFEF, Real Zaragoza, SD Huesca, CD Mirandés y Cultural Leonesa tienen una situación idéntica: el haber cambiado en varias ocasiones -tres e incluso cuatro- de entrenador.

El más prolífico a la hora de buscar soluciones en el banquillo ha sido el que actualmente, al menos por clasificación, parece estar más cerca de poder luchar por la permanencia, un Real Zaragoza con hasta cuatro técnicos, Gabriel Fernández "Gabi", Emilio Larraz, Rubén Sellés y David Navarro, éste último el más exitoso y con una notable trayectoria ascendente que le ha hecho colocarse a tan solo tres puntos de la permanencia que marca el Real Valladolid.

Curiosamente, el conjunto blanquivioleta también ha sufrido esta tendencia de inestabilidad en el cuerpo técnico equiparándose con el conjunto maño y sus cuatro entrenadores, desde el uruguayo Guillermo Almada, que optó por su salida hacia el Real Oviedo, luego sustituido interinamente por Sisinio González "Sisi" y después por Luis García Tevenet, hasta recalar Fran Escribá, que también tuvo un buen arranque ahora interrumpido con dos derrotas consecutivas.

El trío del equipos que peor tienen su situación clasificatoria también han intentado obtener un beneficio clasificatorio con el cambio en el banquillo con el Huesca que inició la temporada con Sergi Guilló, para después tomar el testigo Jon Pérez "Bolo" y, recientemente, José Luis Oltra.

Por su parte, el Mirandés, después de una campaña histórica en la que rozó el ascenso a Primera, comenzó la actual con el gallego Fran Justo, luego suplido por Antxon Muneta temporalmente hasta la llegada de Jesús Galván y recuperar el puesto, ya de manera definitiva, el exjugador rojillo que, a pesar de obtener mejores resultados, no ha podido evitar que la distancia se sitúe en diez puntos sobre la permanencia.

Ese también es el margen del colista, Cultural Leonesa, que tuvo escasa paciencia con Raúl Llona, artífice de la vuelta a Segunda División ocho temporadas después y que tan solo duró seis jornadas, para ser suplido por José Ángel Ziganda quien, después de colocar al equipo cerca de los puestos de playoff, se desmoronó sin lograr una sola victoria en 2026, hasta que hace cinco jornadas fue sustituido por Rubén de la Barrera.

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El técnico gallego, que ascendió con la Cultural en 2017, para descender un año después, volvió con la intención de remontar una desventaja que era de tres puntos con las plazas de permanencia, pero su balance hasta ahora arroja un solo punto en cinco partidos y un desolador panorama, tanto en la faceta defensiva con trece goles en contra y tan solo dos a favor.