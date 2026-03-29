La Cultural, tras la cuarta derrota con Rubén de la Barrera, destituye al director deportivo

José Manzanera, exdirector deportivo de la Cultural Leonesa CyD Leonesa

La Cultural Leonesa perdió este domingo contra el Andorra (0-4) y, horas después, la directiva destituyó al director deportivo, José Manzanera. Fue la decimoctava derrota de la temporada —la cuarta desde que el técnico Rubén de la Barrera se sienta en el banquillo—, que provocó que el equipo leonés cayera a la última plaza de la Segunda División, empatado a 28 puntos con el Mirandés, penúltimo.

"La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, José Manzanera finaliza su etapa como director deportivo de la entidad", informó la entidad.

Manzanera recaló en el Reino de León en el verano de 2022. Como director deportivo, tomó las riendas con el equipo en la Primera RFEF y en la primera campaña, la plantilla finalizó décima del Grupo 1, que compartió con el Dépor, que acabó en el cuarto puesto. En la temporada siguiente, en la que el equipo coruñés logró el ascenso directo a Segunda División, el conjunto leonés, con Raúl Llona en su primer curso en el banquillo, se quedó a una plaza de disputar el playoff. En la temporada 2024-25, los leoneses dieron un paso adelante y se proclamaron campeones del Grupo 1 de la categoría de bronce, con lo que ascendieron al fútbol profesional.

Esta temporada, Manzanera confeccionó la plantilla tarde, con muchos refuerzos que llegaron en el tramo final del mercado de fichajes. Tras la sexta jornada, y después de que el equipo sumara un triunfo, un empate y cuatro derrotas, la directiva destituyó a Llona y nombró técnico al 'Cuco' Ziganda. La trayectoria mejoró al principio, pero luego el equipo flojeó de nuevo y la Cultural echó al preparador navarro tras la jornada 27. El coruñés Rubén de la Barrera ha dirigido los cinco últimos encuentros, pero no ha logrado cambiar el sino negativo del equipo. El bloque leonés encadena quince partidos sin ganar y con De la Barrera registra cuatro derrotas y un empate.

Lautaro de León, Marc Domenech, Manu Nieto y Yeray marcaron los goles del triunfo del Andorra sobre la Cultural que ha terminado por dinamitar el proyecto de José Manzanera.

En la Cultural Leonesa juega cedido el deportivista Luis Chacón, que fue titular frente al Andorra y completó los 90 minutos. El blanquiazul registra seis goles y dos asistencias en los 29 encuentros que ha disputado este curso.