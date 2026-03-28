Uno por Uno del rival | El Sporting y su inversión poco correspondida

Rubén Yáñez en el Deportivo-Sporting de la primera vuelta Javier Alborés

El Sporting de Gijón esperaba ocupar posiciones más altas en la clasificación a estas alturas del curso. El club pujó fuerte en verano y realizó una inversión de cuatro millones de euros para que Jonathan Dubasin y César Gelabert repitiesen curso en El Molinón, pero, pese a las buenas cifras individuales de belga y español, al conjunto asturiano no le está dando para ser candidato serio al ascenso.

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La falta de profundidad de plantilla es uno de los principales debes de los de Borja Jiménez. Pese a contar con un once inicial de garantías, los jugadores de repuesto bajan el nivel medio y las posibilidades de éxito. En una Segunda División que no descansa ni por parones internacionales, el Sporting ha sufrido las consecuencias de no tener una rotación extensa que permita hacer rotaciones y que se note lo menos posible. Se puso el dinero en dos jugadores y se despreocuparon de reforzar el resto.

Christian Joel

26 años. 3 partidos. 264 minutos. 3 goles encajados

Portero suplente que ha pasado a escena con la lesión de Rubén Yáñez en el aductor. Encadena tres titularidades consecutivas y ha encajado un gol en cada partido. El cubano pasó por el filial del Celta de Vigo durante la temporada 2022-23. Es rápido bajo palos y dudoso en el juego aéreo.

Guille Rosas

25 años. 30 partidos. 2.494 minutos. 2 goles anotados

Lateral derecho formado en Mareo. Muy completo y con mucho carácter. Es intenso en defensa, difícil de superar en el uno contra uno, y tiene mucha presencia ofensiva. Tanto que ha marcado dos goles y repartido cinco asistencias. Siente el escudo y transmite la pasión por los únicos colores que ha vestido en el campo, a veces de forma desmedida.

Pablo Vázquez

31 años. 26 partidos. 2.218 minutos. 3 goles anotados

Conocido por todo el deportivismo. Fernando Soriano no le podía asegurar minutos de calidad y los ha encontrado en El Molinón. Continúa arrastrando todos sus defectos y explotando las virtudes. Sufre si tiene que defender alejado de su portería. Es un central de área, de los que destacan si hay que ser contundente y hacerse fuerte en balones aéreos. Es un jugador importante para el equipo asturiano en las jugadas de estrategia.

Diego Sánchez

22 años. 28 partidos. 2.317 minutos. 0 goles anotados

Lateral izquierdo reconvertido al eje de la defensa. Ha alternado ambas posiciones, pero desde la llegada de Borja Jiménez se ha convertido definitivamente en central zurdo, sobre todo cuando apuesta por línea de cinco. Aseado en salida de balón y compensa la lentitud de Pablo Vázquez con su ritmo, lo que le permite corregir muchas veces a la espalda. Mejoró en el cuerpo a cuerpo.

Brian Oliván

31 años. 10 partidos. 755 minutos. 0 goles anotados

Un veterano de la categoría. El lateral izquierdo vive su séptima temporada en Segunda División. Con dos ascensos al primer escalón del fútbol nacional, ha bailado entre el oro y la plata durante el último lustro. Un gran refuerzo de invierno y una oportunidad de mercado, con la incógnita de cómo iba a responder físicamente. Su contrato incluía una renovación automática en caso de disputar 20 partidos y, cuando le faltaban dos para llegar, el Espanyol aprovechó una lesión en el isquiotibial como coartada para mandarle al banquillo hasta el final. Tiene buen pie izquierdo y sus envíos a la zona de castigo siempre generan peligro.

Manu Rodríguez

20 años. 18 partidos. 832 minutos. 1 gol anotado

Centrocampista gallego formado en la cantera del Celta de Vigo. Llegó en verano de 2024 para reforzar al filial rojiblanco y este curso ha tirado abajo la puerta del primer equipo. Tras cumplir el número de minutos estipulado en el contrato, a falta de anuncio oficial, renovará hasta 2030 con el Sporting. El de Catoira es un jugador dinámico, que se ofrece por todo el ancho del campo para dar líneas de pase a sus compañeros y que es atrevido con balón. De hecho, su único gol fue tras un disparo desde fuera del área.

Álex Corredera

29 años. 29 partidos. 2.465 minutos. 0 goles anotados

Un jugador muy diferente al que militó en el Fabril, en el mismo equipo que Juan Otero. Con el paso de los años ha aprendido a sacar más provecho de su pie izquierdo desde una posición bastante más atrasada. Ya no es un mediapunta con capacidad de último pase, sino un mediocentro capaz de dirigir a su equipo hacia campo contrario. Ha ganado paso en la creación y es más maduro y sacrificado en tareas sin balón.

Jonathan Dubasin

25 años. 27 partidos. 2.214 minutos. 12 goles anotados

El Sporting pagó un millón y medio de euros por hacerse con sus servicios tras un primer curso en que estaba cedido por el Basilea. Con doce goles, es el cuarto máximo goleador de la categoría de plata, aunque atraviesa una racha negativa de cinco partidos sin marcar. Su instinto y malicia le convierten en uno de los jugadores más determinantes de Segunda.

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César Gelabert

25 años. 30 partidos. 2.504 minutos. 7 goles anotados

La otra apuesta del club que también repite curso. El mediapunta domina todos los registros que convierten a un enganche en llamativo. Hábil, con buen entendimiento del juego y con una conducción no excesivamente rápida pero sí dañina, de las que rompe líneas de presión.

Gaspar Campos

25 años. 25 partidos. 1.292 minutos. 3 goles anotados

El canterano no es uno de los fijos en los esquemas de Borja Jiménez, pero oposita a titular tras ejercer de revulsivo en Gran Canaria al entrar tras el descanso. Jugador de banda con buen disparo a portería, su mayor virtud.

Juan Otero

30 años. 26 partidos. 2.159 minutos. 10 goles anotados

Sus diez dianas y diez asistencias le sitúan como el tercer jugador de Segunda División con mayor número de contribuciones directas a gol, solo por detrás de Sergio Arribas (18+7) y Andrés Martín (17+4). El delantero cafetero es el complemento perfecto de Gelabert y Dubasin. Ellos ponen la creatividad, él la potencia. Es difícil de parar en situaciones a campo abierto y es difícil superarle en las diputas de cuerpo a cuerpo. Además de su físico privilegiado y la ventaja que saca si puede correr, Otero es un delantero que ha aprendido a convivir más en el área, sacando mucho provecho de sus oportunidades de cara a portería. Jugó en la 2015-16 con el Fabril. l