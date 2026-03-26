Miyashiro, a punto de efectuar un pase, durante el duelo con el Sporting @UDLP_Oficial

El rendimiento de los fichajes de invierno no siempre es el esperado, aunque no hay equipo que no acuda a la ventana de incorporaciones del mes de enero para reforzar una o varias posiciones del campo. En el caso de Las Palmas, de las cuatro altas que realizó en enero (Iker Bravo, Estanis, Benedetti y Miyashiro) solo este último le está dando resultados y de forma notable. Lleva ya tres asistencias y dos goles en un total de ocho encuentros disputados, seis de ellos siendo titular.

El japonés Taishei Miyashiro fue anunciado el pasado 17 de enero y llegó al club pío-pío como cedido, con opción de compra, del Vissel Kobe, equipo en el que militó el campeón del mundo Andrés Iniesta. Además, el delantero de 25 años es internacional con la selección absoluta de Japón. “Es difícil imaginar que un jugador de Japón se adapte tan rápido a nuestro fútbol”, reconocía Luis García tras la victoria ante el Sporting de la pasada jornada (1-0).

Fue capaz de acabar con la resistencia del conjunto asturiano y el encargado de servir la asistencia a Ale García para marcar el gol que al final le daría los tres puntos al cuadro canario. “La jugada la habíamos hablado” reconoció Ale García, que arrancó en velocidad al ver a su compañero con el esférico a punto para colocarlo raso y con la fuerza justa entre el central y lateral diestro gijonés. Además, con esta acción el nipón se ha convertido, junto a Manu Fuster, en uno de los futbolistas más determinantes de la competición en este mes de marzo.

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Miyashiro suma tres goles, dos al Ceuta y uno en Albacete, además de la citada asistencia a Ale García en la pasada jornada. Por su parte, Fuster ha celebrado dos tantos, de manera consecutiva ante Cultural y Ceuta, y dos pases de gol. A pesar de que no marcó ante el Sporting, realizó cinco remates a portería, uno de ellos se estrelló en la madera. A esto hay que sumar su trabajo en el juego sin balón y su capacidad de esfuerzo en la presión. Todo un descubrimiento para la Segunda, pero del que ya tenía buenos informes en la entidad canaria.

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“Miyashiro tiene talento, capacidad y mentalidad competitiva tremenda. No es casualidad que marque hoy dos goles. Va y repite siempre”, reconocía el técnico de Las Palmas ante la explosión del jugador. Además, su integración en el vestuario ha sido rápida, otro factor que explica su crecimiento en estas últimas semanas. No obstante, no es el primer japonés que juega en Las Palmas. Kenji Fukuda llegó antes. Con sus dos tantos ante el Ceuta, Miyashiro ya está a solo un gol de igualar a Kenji, que disputó 17 partidos con el conjunto insular en la temporada 2007-2008. Un pequeño hito histórico que el ariete ya tiene al alcance.