El Córdoba firma su peor racha histórica en Segunda División

Iker Álvarez se lamenta durante el partido entre el Burgos y el Córdoba LaLiga Hypermotion

Segunda División es una categoría en la que todos los equipos sufren pájaras. Desde el actual líder, pasando por las escuadras que pelean por no descender. Y una de las entidades que atraviesa ahora mismo una dinámica muy negativa es el Córdoba de Iván Ania. El conjunto califa, que será rival de los blanquiazules en la jornada entre semana el próximo martes 31 a las 20.00 horas, sufrió el pasado fin de semana ante el Burgos su sexta derrota consecutiva.

Unos números que han hecho que firme su peor racha en la categoría de plata. Está ahora mismo con 41 puntos, ocupando la duodécima plaza, a diez del descenso y a nueve de los 50, cifra que suele bastar para certificar la permanencia en la categoría. Hace algo más de un mes, el 13 de febrero, en la jornada 26, con 41 puntos, el equipo andaluz era séptimo, empatado con el Málaga, que marcaba la última de las posiciones del playoff de ascenso. El Córdoba se imponía ese fin de semana al Leganés (2-1) y rubricaba su tercer triunfo seguido, tras los logrados ante Las Palmas (1-2) y Valladolid (3-1). Nada hacía presagiar que posteriormente llegaría una racha de cero puntos de 18 posibles.

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El cuadro cordobés, que después de perder ante la Real Sociedad B (0-2) hace dos jornadas ya había igualado sus peores números en Segunda, ha visto cómo, después de la derrota cosechada en El Plantío (4-0), ha superado sus peores guarismos en el segundo escalón del fútbol español. Una mala dinámica que se inició en la jornada 27, el pasado 21 de febrero, cuando el equipo hincó la rodilla en el derbi ante el Almería (2-1). Después de esa derrota vendrían las sufridas ante Ceuta (3-2), Andorra (1-4), Racing de Santander (4-3) y las dos últimas contra el Sanse y el conjunto del exblanquiazul Luis Miguel Ramis.

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Un mal momento que pone el foco, como siempre sucede en estos casos, en la figura del entrenador, un Iván Ania que tiene contrato hasta 2027. Aunque de momento en la entidad cordobesista no se contempla su despido. No obstante, todo puede cambiar a tenor de lo que ocurra de cara al partido de este viernes, en el que se medirán al Mirandés, un rival en horas bajas, que se agarra a sus últimas opciones de salvación. Un partido trampa antes de visitar el martes a un Deportivo que mostró una versión mejorada en Riazor, donde sabe que tiene que hacerse fuerte para consolidar su segunda plaza.