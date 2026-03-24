Chupe festeja uno de sus tantos contra el Cádiz del pasado fin de semana LaLiga Hypermotion

“Claro que es un objetivo el ser pichichi, pero hay que seguir trabajando para que vengan más goles”. La voracidad de Carlos Ruiz Rubio, Chupe, el delantero centro del Málaga no conoce límites. El ariete respondió a la no convocatoria con España sub-21 con un nuevo doblete, el sexto que firma en esta temporada, en el triunfo en el derbi andaluz contra el Cádiz (0-3).

Una de sus víctimas fue el Deportivo, al que le metió dos dianas en la derrota de los herculinos en La Rosaleda (3-0), un encuentro tras el cual cedieron el liderato de Segunda en el campo boquerón. En la actualidad el atacante lleva 16 goles, solo superado por los 17 de Andrés Martín (Racing de Santander) y los 18 que suma Sergio Arribas (Almería). No se pone un techo el artillero nacido en Córdoba, que no quiere parar su cuenta de tantos.

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“Quiero marcar la mayor cantidad de goles posible, pero siempre ayudando al equipo a conseguir los tres puntos. Me baso en trabajar y, si se recompensa con goles, mejor que mejor”, decía en zona mixta tras el triunfo contra los gaditanos. Y ese deseo lo está llevando a rajatabla el ariete, que hasta en seis ocasiones en este curso ha marcado tantos a pares. Y siempre que ha visto puerta el conjunto malacitano ha puntuado. Ocho victorias y dos empates han reportado sus dianas.

Buena puntería

La primera vez que se erigió como bigoleador fue en la jornada 4, lo hizo en las tablas contra el Granada (2-2). En la nueve le endosó los dos citados al Dépor. También sumó dos tantos a Albacete (1-2) y Ceuta (2-1). Tanta es su hambre de ver puerta que contra el Valladolid además incluso marcó en propia uno de los tanto que subió al casillero de los pucelanos (3-3) en la jornada 29. Y en las dos últimas, volvió a rubricar de forma consecutiva pareja de dianas en los compromisos ante Huesca (5-3) y contra el Cádiz que entrena ahora el ex del Dépor, Sergio González.

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En su segundo curso en el Málaga, que le dio la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional, ha superado ya los registros de su primer año, en el que firmó cuatro goles. Pero de momento sus increíbles números en Segunda no le han abierto las puertas de la selección que entrena David Gordo. El atacante fue elegante en su respuesta sobre cómo se tomaba el que no se contase con él: “Eso lo dejo en las manos del seleccionador, él es el que decide. Me baso en trabajar con mi equipo, la decisión es del seleccionador.”

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Su ausencia, junto a la de Izan Merino, en la lista sorprendió, con Adrián Niño como único convocado de los malacitanos. Más allá de que la decisión pueda sorprender sorprende para Juanfran Funes no quedarse sin ambos de cara al choque de este sábado ante el Leganés. No obstante, hay opciones de que Niño llegue al partido del miércoles 3 ante el Andorra.

Chupe fue renovado de forma automática por tres temporadas en enero de 2025 y pasó a tener ficha con el primer equipo. Y este ha afirmado que escuchará primero al Málaga. No obstante, su explosión en este curso ha llamado la atención tanto clubes de España de Primera, como otros de ligas europeas, como la italiana. Una cantinela que ya suena y recuerda a otros ‘nueves’ que destacaron en Segunda y por los que, en el momento, se pagaron traspasos millonarios.

Fueron casos como los del ex del Mirandés, Panichelli, que se marchó al Estrasburgo, de Ligue 1, Jeremy Arévalo, este mercado de invierno del Racing del Santander al Stuttgart, de la Bundesliga o el pasado verano, con la marcha de Luis Suárez, del Almería, con destino al Sporting de Portugal de la primera lusa.