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Rivales

Luis Chacón agrava la crisis del Castellón firmando el empate de la Cultural sobre la bocina (1-1)

Cinco partidos sin ganar para el conjunto orellut, que caen a la sexta posición

Jorge Lema
Jorge Lema
23/03/2026 22:31
Jakobsen y Ojeda pelean por un balón en el Castellón-Cultural
Jakobsen y Ojeda pelean por un balón en el Castellón-Cultural
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No viste de blanquiazul esta temporada, pero Luis Chacón ha aprovechado el fin de semana para echarle un cable al Dépor siendo protagonista de uno de los pocos pinchazos que la jornada ha dejado entre los aspirantes al ascenso. El mediapunta de Pontedeume no tembló desde los once metros para poner el empate de la Cultural ante el Castellón (1-1) sobre la bocina en Castalia, en un encuentro cuyo resultado no deja contento a ninguno de los dos bandos en la persecución de sus opuestos objetivos en ambos extremos de la clasificación.

Agrava el conjunto leonés la crisis orellut, que desde que venció en su duelo directo con el Deportivo no ha conseguido ganar de nuevo. 2 puntos de los últimos 15 para Pablo Hernández y los suyos, que siguen perdiendo fuelle en la clasificación y ya son sextos, empatados a 50 puntos con el Burgos, primer equipo fuera de la zona de playoff. En el caso de la Cultural, es el primer punto para Rubén de la Barrera desde su llegada al banquillo.

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De esta forma, los movimientos son leves en la zona alta, más comprimida si cabe con solo cinco puntos de diferencia entre el Racing (59), líder, y el Málaga (54), cuarto clasificado, con Dépor y Almería (55) compartiendo puntuación en el segundo y tercer escalón del podio. Las Palmas (51), que el domingo se impuso al Sporting, próximo rival del conjunto blanquiazul, y el propio Castellón (50), completan los puestos que dan opción a disputar el playoff.

Donde sí se abre brecha es en el grupo de tapados que tratan de acceder a esos puestos de privilegio. Más allá del Burgos, que espera al acecho con 50 esos mismos 50 puntos que suponen la frontera, la distancia se hace más evidente para el salto con el octavo y el noveno puesto, ahora en manos del Eibar y el Sporting de Gijón, ambos con 45 puntos. Por abajo también se rompe la zona roja, con cinco puntos entre el Huesca, primer equipo en descenso, y Valladolid, último que se salvaría.

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