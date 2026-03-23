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Rivales

El Dépor-Málaga del próximo 4 de abril, declarado de alto riesgo

La campaña pasada se produjeron altercados entre ambas aficiones en la previa del choque disputado en A Coruña 

Zeltia Regueiro
23/03/2026 16:33
El bus del Málaga, escoltado por la policía durante el Dépor-Málaga del curso 2024-25
El bus del Málaga, escoltado por la policía durante el Dépor-Málaga del curso 2024-25
Archivo Dxt Campeón
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El partido entre el Deportivo  y el Málaga, correspondiente a la 34ª jornada de la Liga Hypermotion, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que dicha declaración obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales de seguridad en la venta de entradas y el control de las aficiones de cara al choque que se disputará el próximo sábado 4 de abril a las 18.30 horas en el estadio de Riazor.

No será la primera vez que ocurra, ya que los enfrentamientos en los últimos tiempos entre equipos han adoptado esta denominación y han estado marcados por altercados. En la temporada 2024-25, en la noche previa al choque entre ambas escuadras, se produjeron incidentes protagonizados por aficionados ultras de ambos equipos, que además derivaron en destrozos en un establecimiento hotelero. 

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El encuentro de la segunda vuelta, disputado en La Rosaleda, también fue declarado de alto riesgo. Ya esta temporada, el partido disputado en el estadio malacitano, que se saldó con una incontestable victoria de los locales (0-3), también fue nombrado de esta forma, lo que puso llevar a cabo medidas de seguridad adicionales, aunque en este caso no se registraron incidentes. 

Motivos de la designación

La declaración, producto del análisis realizado a los informes de seguridad por parte de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte además, obliga a la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios. Así como el refuerzo de los despliegues preventivos de seguridad, para la vigilancia de las hinchadas en coordinación con los implicados en la celebración del partido y la protección de sus asistentes.

La posición privilegiada de ambos en la actualidad en la clasificación de Segunda, con el Dépor segundo, con 55 y el Málaga cuarto, con 54, vaticina un duelo de alto voltaje, al menos en el plano meramente futbolístico. 

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