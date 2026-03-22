Una discusión entre un seguidor del Racing y del Albacete provocó la agresión mortal en Santander

Momento del duelo entre el racing de santander y el albacete LaLiga Hypermotion

Las primeras averiguaciones policiales sobre la muerte de un hombre en Santander tras una agresión apuntan a que se produjo tras una discusión entre la víctima, que era un aficionado del Racing de Santander, y el detenido, seguidor del Albacete.

Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander, según la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que han explicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.

El Albacete ha publicado este domingo un comunicado en el que se ha desmarcado de las acusaciones y ha asegurado que "ninguno de los albacetistas desplazados a Santander se vio inmerso en este trágico suceso que en ningún momento resultó de ningún enfrentamiento previo entre hinchadas antes del partido". Por ese motivo, la entidad albaceteña mostró "frontal disconformidad con todas aquellas informaciones que pretendan manchar el buen nombre de la afición del Albacete Balompié"

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se iniciaron en el transcurso de una discusión entre los seguidores de ambos equipos, ya que el Racing de Santander y el Albacete disputaron en la capital cántabra un partido de LaLiga Hypermotion, que se saldó con una incontestable victoria blanquilla (0-4).

La Policía sigue practicando diligencias para cerrar el atestado antes de que el detenido pase a disposición del juez y se prevé que el detenido pase este lunes a disposición judicial.

Herida en la cabeza

Sobre las 16.00 horas de este sábado se recibió la alerta por este suceso en el 091, informando de una agresión en una calle de Santander.

Inmediatamente se trasladaron al lugar de los hechos dotaciones de Policía Nacional y localizaron en la plaza Simón Cabarga de la ciudad a dos hombres que asistían a una persona que estaba tumbada en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron la primera asistencia in situ al herido, para proceder a su traslado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los agentes policiales identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el presunto agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

El herido, que había sido trasladado al centro sanitario, falleció posteriormente.