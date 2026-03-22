Las Palmas gana por la mínima al Sporting (1-0), sube un puesto en la tabla y sigue a cuatro puntos del Dépor

Ale García celebra su gol con Las Palmas ante el Sporting @UDLP_Oficial

Las Palmas se impuso en el Gran Canaria por la mínima al Sporting de Gijón en el Estadio Gran Canaria (1-0) gracias al tempranero tanto de Ale García y sube un puesto en la clasificación de Segunda división. La escuadra 'pío-pío' se coloca quinta, con 51 puntos y sigue a cuatro puntos del Deportivo, que tras ganar al Zaragoza (2-1), mantiene la segunda plaza, con 55 unidades en su casillero. El Sporting recibirá precisamente la visita del Dépor en El Molinón la próxima jornada, el próximo sábado 28 a las 21 horas.

La tabla en Segunda mantiene al Racing de Santander, pese a su pinchazo contra el Albacete, como líder, con 59 puntos, y tras el Dépor, empatados con los mismos, mejor con el golaveraje desfavorable, está el Almería, que es tercero y que esta jornada se impuso por 1-3 al Huesca. La cuarta plaza es para un lanzado Málaga, que lleva dos victorias seguidas, la última en el derbi contra el Cádiz (0-3). La quinta posición es para el citado Las Palmas y se cuela de momento en puestos de playoff de ascenso el Burgos, del exblanquiazul Luis Miguel Ramis, que noqueó al Córdoba (0-4). El equipo cuenta con 50 puntos.

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Con uno menos (49) está el Castellón, que juega este lunes contra la Cultural, en el duelo que cerrará la 31ª jornada, se encuentra sumido en una crisis de resultados. Los de Pablo Hernández, que llevan tres derrotas consecutivas y que momentáneamente han caído de los puestos de privilegio, tratarán de revertir la situación en Castalia. Enfrente una Cultural Leonesa del ex del Dépor Rubén de la Barrera que no levanta cabeza y es actual farolillo rojo de la competición, con 27 pùntos y a la que cada vez le quedan menos balas para agarrarse a la esperanza de la salvación.