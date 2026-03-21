Las peñas del Sporting se unen al boicot y aseguran que no acudirán al partido contra el Deportivo

Aficionados del Sporting festejan una diana ante el Castellón LALIGA

Bajan las aguas revueltas en el entorno del Sporting de Gijón en vísperas de recibir al Deportivo el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 21.00 horas en El Molinón.

La directiva sportinguista decretó la jornada como día de ayuda al club, por lo que los abonados del cuadro gijonés deberán desembolsar 22 euros para acudir a las gradas a animar a su equipo.

Una decisión que ha sentado como un auténtico jarro de agua fría entre los incondicionales sportinguistas, que ya han expresado su profundo malestar por la iniciativa de su club, que en las últimas jornadas se ha situado al acecho de los puestos que dan acceso a disputar el playoff a fin de curso.

La Unión de Peñas del Sporting, Unipes, ha emitido un comunicado en el que deja constancia de su negativa a pagar el suplemento estipulado por el club y ha anunciado que no estará presente en las gradas de El Molinón ante el Deportivo.

Las agrupaciones que integran Unipes se pronunciaron de forma rotunda. "Así se ha decidido de forma colegiada, ante el calado de una propuesta como esta, entre sus peñas, sin que ninguna de ellas haya votado en contra de la propuesta. Si bien se entiende que cada asociado, más allá de la postura oficial de la entidad, cuenta con libertad individual de actuación", aclara la agrupación de peñas.

Por su parte, el grupo Ultra Boys, integrado en la grada de animación del Sporting, ha anunciado también esta semana que no acudirá al partido ante el Deportivo, en protesta por la política de precios fijada por la entidad al declarar este partido 'Día del Club'. "De no existir rectificación por parte del club, Ultra Boys no estará presente en El Molinón en el Sporting-Deportivo animando al equipo", anunció el grupo de animación en su comunicado.

Así pues, ahora mismo la pelota está en el tejado del club asturiano, que ya ha anunciado que mantendrá una reunión en las próximas horas con sus aficionados para intentar limar las asperezas entre ambos y encontrar una solución al cisma actual.

Una de las propuestas trasladadas precisamente por Unipes pasaría por abaratar el precio de las localidades para los socios sportinguistas, que pasarían a pagar como máximo 15 euros para presenciar el encuentro contra el Deportivo.