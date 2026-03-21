El Racing de Santander se estrella contra el Albacete (0-4) y el Dépor jugará para ponerse a cuatro puntos del liderato

Los jugadores del Albacete celebran uno de sus goles al Racing de Santander LALIGA

No hay jornada en la que la 'Hypertensiones' no elija su víctima para poner de manifiesto que nadie está a salvo de la locura en la que se ha convertido esta competición. Ni siquiera el Racing de Santander, el equipo más fiable del manicomio, es capaz de escapar a los vaivenes de una Liga que no tiene piedad con cualquiera que osa sacar un mínimo de pecho. El conjunto cántabro recibía este sábado al Albacete en El Sardinero con la opción de seguir con paso firme su marcha a Primera División. En lugar de eso, José Alberto y los suyos se estrellaron contra el cuadro manchego, que asaltó El Sardinero con una goleada (0-4).

No hay momento para despistes en la categoría de plata. Tampoco para salir dormido. No se había alcanzado todavía el minuto seis de partido cuando el Albacete ya ganaba por dos goles. Jefté abrió la cuenta y Puertas dobló la ventaja en un abrir y cerrar de ojos.

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El Racing no perdió la calma. Se ha visto en esta situación en más de una vez esta temporada y la historia a menudo acabó con el conjunto santanderino remontando. El acoso a la meta de Lizoain se intensificó, pero faltaba la inspiración de otros días... hasta que todo se complicó todavía más con la expulsión de Peio Canales por elevar demasiado la pierna e impactar con la cabeza de un rival.

Oportunidad de oro

La inferioridad numérica fue demasiado para el líder, que acabó desfondándose a lo grande. El Albacete aprovechó los espacios y sentenció el encuentro en el segundo tiempo gracias al doblete de Álex Rubio.

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Este resultado reduce las distancias entre el primer clasificado, que sigue siendo el cuadro cántabro, y el segundo, que desde el viernes es el Almería tras vencer al Huesca (1-3) y colocarse con 55 puntos, a cuatro de la cima. Esa cifra es la que puede alcanzar precisamente el Deportivo, que este sábado (21.00h) recibe al Zaragoza en Riazor para defender su puesto de ascenso directo (le tiene ganado el golaveraje al Almería) y meter presión al propio Racing.