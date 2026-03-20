El Racing pretende distanciarse más aún al frente de la Hypermotion

El Racing de Santander festeja su último triunfo en León (1-2) REAL RACING CLUB

La jornada trigésimo primera de la Liga Hypermotion podría asistir este fin de semana a la consolidación de la candidatura de ascenso de un Racing de Santander que mantiene siete puntos de renta sobre la zona de playoff y recibe al Albacete.

En la zona baja, conjuntos como el Mirandés o Cultural Leonesa intentarán agotar sus últimas balas para poder aferrarse a la salvación.

El Leganés actúa en casa, sin margen de error

Leganés (18º - 34 puntos) – Ceuta (9º - 44 puntos)

Sábado 21 de marzo, 14.00

El Leganés tratará de poner fin a una racha de cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria con un triunfo sobre el Ceuta, la gran revelación de la temporada, que permitiría al conjunto madrileño alejarse de unos puestos de descenso de los que ya sólo le separan tres puntos. “Somos conscientes de que las cosas no están saliendo como queremos, pero sabemos del potencial que tenemos y es hora de dar el paso. Vamos a salir a morder al campo para lograr los tres puntos, porque son vitales”, señaló del delantero blanquiazul Diego García. El técnico del Ceuta, José Juan Romero, no podrá contar con Rubén Díez, recientemente intervenido por unas molestias en el tobillo que le mantendrán varios encuentros sin jugar.

Dos clubes de dulce, frente a frente en Encamp

Andorra (13º - 39 puntos) – Eibar (10º - 42 puntos)

Sábado 21 de marzo, 16.15

El FC Andorra, que acumula cuatro jornadas consecutivas sin perder con tres victorias seguidas y un empate en su último encuentro, recibe la visita de un Eibar mejorado y que lleva dos triunfos consecutivos y un empate. El equipo, dirigido por un equipo técnico de trabajo que cuenta con Carles Manso como cabeza visible y con Gerard Piqué liderando desde la grada ha conseguido alejarse de las posiciones peligrosas y ya tiene el descenso a ocho puntos después de su mejora defensiva ganando en solidez y también en ataque.

El cuadro cántabro ansía consolidar su liderato

Racing (1º - 59 puntos) – Albacete (14º - 39 puntos)

Sábado 21 de marzo, 16.15

El Racing, líder de LaLiga Hypermotion, tratará en su feudo de prolongar su racha de cuatro victorias consecutivas ante un Albacete que quiere confirmar las buenas sensaciones que dejó en su victoria ante Las Palmas (2-1). El cuadro de José Alberto López llega a la jornada 31 seguramente en el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados, ya que en las últimas cuatro fechas ha conseguido vencer de maneras muy distintas. Por su parte, el Albacete quiere aprovechar su buen momento y derrotar a domicilio al líder de Segunda división, además quieren seguir escalando puestos en la clasificación.

Derbi andaluz entre dos equipos muy dispares

Cádiz (15º - 38 puntos) – Málaga (4º - 51 puntos)

Sábado 21 de marzo, 18.30

El Cádiz recibe al Málaga en un duelo andaluz en el que los amarillos buscan cambiar sus resultados en casa, donde no ganan desde hace más de dos meses, ante un equipo en racha con diez de los últimos doce puntos posibles que lo han situado a uno de los puestos de ascenso directo. En el estreno en el banquillo local de Sergio González, que debutó la semana pasada con victoria a domicilio ante el Mirandés, el Cádiz ha centrado su trabajo en ajustar aspectos defensivos ante un rival, el equipo de Juan Francisco Funes, que busca la victoria para garantizarse el playoff y aspirar a cotas mayores. Por su parte, el Málaga, a un punto del ascenso directo, tiene una de las visitas más difíciles de los doce partidos que restan. Los de Funes bajan mucho en los desplazamientos -cinco victorias, un empate y ocho derrotas- e intentarán repetir el éxito de la salida anterior cuando venció al Granada (0-1) Los Cármenes.

El Plantío acogerá una batalla por el playoff

Burgos (7º - 47 puntos) – Córdoba (11º - 41 puntos)

Domingo 22 de marzo, 14.00

Burgos y Córdoba abrirán la jornada dominical con un apetecible duelo con la zona de playoff en el horizonte de ambos clubes. Los andaluces llegan en peor momento, habida cuenta de su racha actual de resultados negativos. El entrenador del Córdoba, Iván Ania, afirmó que “el equipo transmite mejor sensación que resultados ahora mismo”, y se ha mostrado convencido de que la plantilla tiene capacidad y confianza para poner fin a la racha de cinco derrotas consecutivas.

El colista desafía a un Valladolid que cotiza al alza

Mirandés (22º - 24 puntos) – Valladolid (17º - 36 puntos)

Domingo 22 de marzo, 16.15

Un colista casi desahunciado como el Mirandés se aferra a un fino hilo de esperanza para poder salvar la categoría. Sus opciones pasan por doblegar en Anduva a un Valladolid que ha logrado cierto oxígeno en la tabla al obtener fiabilidad en casa.

Un filial sin presión mide a un equipo nazarí irregular

R. Soc. B (12º - 40 puntos) – Granada (16º - 36 puntos)

Domingo 22 de marzo, 16.15

La Real Sociedad B regresa a su campo para continuar desafiando a escuadras históricas en Segunda, en este caso a un irregular Granada. El entrenador del club nazarí, José Rojo ‘Pacheta’, calificó a la Real Sociedad B, su próximo rival, como un equipo “alegre y directo” que es “totalmente distinto” al que golearon en la primera vuelta en el Nuevo Los Cármenes, aunque cree que los suyos están “en condiciones de ganar en San Sebastián”.

Los amarillos, a resarcirse frente a un rival ambicioso

Las Palmas (6º - 48 puntos)– Sporting (8º - 45 puntos)

Domingo 22 de marzo, 18.30

Después de haber perdido en el descuento ante el Albacete el pasado lunes, la UD Las Palmas espera refrendar sus opciones de ascenso en un pulso ante un Sporting ambicioso, que el pasado fin de semana abrumó al Castellón.

Castalia calibrará las opciones de De la Barrera

Castellón (5º - 49 puntos) – Cultural (21º - 27 puntos)

Lunes 23 de marzo, 20.30

El Castellón, aspirante al ascenso en horas bajas, dirimirá un encuentro importante frente a una Cultural Leonesa que desde la llegada de Rubén de la Barrera no ha conseguido remontar en la clasificación.