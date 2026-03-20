El Almería se acuesta segundo tras imponerse en El Alcoraz (1-3)

El Huesca continuará otra jornada más en descenso LALIGA

El Almería, con su victoria en el Alcoraz (1-3) ante el Huesca, salió fortalecido, mientras que hundió más al Huesca en el estreno de José Luis Oltra, tras un partido muy disputado y en el que tuvo que jugar el conjunto andaluz con un jugador menos más de media hora por la expulsión de Leo Baptistao.

En el minuto 11 Baptistao marcó el 0-1. En el minuto 23, Ojeda de tiro cruzado y raso batió a Andrés Fernández (1-1). En el minuto 33, Arribas anotó de penalti el 1-2.

Tras el descanso, en el minuto 57 fue expulsado Leo Baptistao por una entrada a Pulido. En el minuto 73 Lopy, con una vaselina, batió a Dani Jiménez (1-3).

Con estos tres puntos, el Almería duerme segundo en la clasificación, con 55 puntos, tres por encima de un Deportivo que este sábado puede recuperar el segundo peldaño liguero en caso de que sea capaz de doblegar al Zaragoza en Riazor (21.00 horas).