David Navarro, técnico del Zaragoza: “A veces siento vértigo”

David Navarro, en un entrenamiento reciente con el Zaragoza REAL ZARAGOZA

David Navarro, el cuarto entrenador del Real Zaragoza esta temporada —antes estuvieron Gabi, Emilio Larraz y Rubén Sellés—, ha conseguido volver a ilusionar al entorno del conjunto blanquillo, que este sábado rinde visita al estadio de Riazor.

Aunque este histórico laureado del fútbol continúa en puestos de descenso, el preparador zaragozano fue capaz de hilvanar dos triunfos consecutivos en sus primeras apariciones al timón. Su estreno tuvo lugar hace dos fines de semana en el Nuevo Mirandilla ante un Cádiz deprimido con Gaizka Garitano, al que doblegó por 0-1, con una diana salvadora de Kenan Kodro. Una semana después, el Zaragoza refrendó sus buenas sensaciones con un 2-0 al potente Almería, con tantos de Rober y Dani Gómez.

A cuatro puntos de la soñada permanencia, Navarro se afana en frenar la euforia que envuelve a su club y así se encargó personalmente de transmitir un mensaje de serenidad en una entrevista concedida al Heraldo de Aragón. “No está todo perdido ni está todo solucionado, estamos en el camino”, precisó, al tiempo que puso de relieve que sus sensaciones en ocasiones le juegan una mala pasada.

“A veces siento vértigo, cuando el saboteador que todos tenemos dentro en la cabeza empieza a pensar que la salvación se ha encarecido, que este equipo ha ganado... tienes que olvidarte y pensar en ganar tus partidos. Intento controlar esos sentimientos”, agregó.

El saboteador que todos tenemos dentro en la cabeza empieza a pensar que la salvación se ha encarecido, que este equipo ha ganado... tienes que controlar esos sentimientos David Navarro

Aunque todavía resta mucha tela que cortar en las doce jornadas restantes de la Liga Hypermotion, Navarro tiene la corazonada de que el objetivo puede ser cumplido, siempre que el bloque maño sea consciente de la dificultad que entraña un desempeño de semejante calado. “Lo vamos a conseguir nosotros porque si no lo hacemos así no se va a conseguir; a nivel de oportunidad, lo mismo, no me he planteado si voy a seguir o no. Confío en mi destino desde hace tiempo y lo que tenga preparado para mí ya irá surgiendo”, opinó.

Sabedor de que su escuadra posee aún un enorme margen de mejora, el técnico lanza un mensaje siempre positivo para optimizar las prestaciones de cada futbolista día a día, habida cuenta de que el máximo beneficiado será el colectivo. “Estamos lejos de llegar al equipo que podemos ser, pero para los pocos días que estamos juntos estamos a un buen nivel”, dijo. “Debemos ser tremendamente humildes y ambiciosos, no solo para ganar sino para crecer individual y colectivamente como equipo”, añadió el entrenador.

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A nivel personal, la actual representa la oportunidad de su vida para dirigir al conjunto más importante de su tierra, un sueño hecho realidad. En este sentido, asegura que se vaciará en cada instante que pase al frente del primer equipo del Real Zaragoza. “Para cualquier aragonés es un privilegio trabajar en la estructura del Zaragoza y nuestra obligación es defenderlo con uñas y dientes. Sé que es fútbol y puedes estar en un sitio dos horas, dos días, dos años o veinte, pero creo que tienes que trabajar como si fueras a estar toda la vida e ir paso a paso; es la única vía que nos da opciones a salir de aquí y es la que vamos a seguir para intentarlo”, concluyó.