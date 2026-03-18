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Rivales

Los Ultra Boys del Sporting de Gijón se plantan: no acudirán al encuentro ante el Dépor

El grupo integrado en la grada de animación toma esta medida como protesta por la política de precios fijada por la entidad al declarar el partido "Día del Club"

Efe
18/03/2026 14:27
Afición del Sporting de Gijón desplazada a Riazor
Afición del Sporting de Gijón desplazada a Riazor
Javier Alborés
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El grupo Ultra Boys, integrado en la grada de animación del Sporting, ha anunciado este miércoles que no acudirá al partido ante el Deportivo, que se disputará en el estadio El Molinón el próximo sábado 28 de marzo, en protesta por la política de precios fijada por la entidad al declarar este partido 'Día del Club'. "De no existir rectificación por parte del club, Ultra Boys no estará presente en El Molinón en el Sporting-Deportivo animando al equipo", anunció el grupo de animación en su comunicado.

Un aficionado del Sporting y una del Deportivo, durante el partido de la pasada temporada en El Molinón

Los socios del Sporting deberán pagar un suplemento para ver el partido contra el Deportivo

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El colectivo hizo pública su postura a través de un escrito en el que critica la cuantía que los abonados rojiblancos tendrán que pagar como suplemento para asistir al encuentro, al recordar que el apoyo al equipo implica "muchos desvelos, tiempo, sacrificios y, por supuesto, no poco dinero" por parte del sportinguismo.

En ese mismo comunicado, Ultra Boys sostiene que la decisión del club les obliga a "plantarse" y denuncia que se han producido "abusos y desprecios que una y otra vez" viene sufriendo la afición del Sporting, sin sentirse respaldado por la entidad.

El grupo también subraya que su postura responde a una situación límite, al advertir que "en el deporte, como en la vida, todo tiene un límite", en referencia al malestar acumulado por decisiones de este tipo en la entidad.

Asimismo, incide en que la medida adoptada para este encuentro supone que "se haya priorizado de forma tan insultante lo económico frente a lo deportivo", en alusión al carácter de “día del club” fijado para el partido ante el Deportivo.

Los precios publicados este martes por el club van desde los ocho euros para los socios con al menos veinticinco años de antigüedad como abonados y que sean sub-26, de diversidad funcional o jubilados, hasta los veintidós euros para la categoría adulto.

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