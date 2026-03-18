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Rivales

El Castellón pierde durante tres jornadas a uno de sus futbolistas diferenciales

La República del Congo ha incluido a Cipenga en la lista de convocados para la repesca del Mundial

Efe
18/03/2026 13:51
Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
Noubi protege el esférico ante Cipenga en el encuentro entre Deportivo y Castellón de la primera vuelta
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El Castellón, quinto clasificado y rival del Deportivo en la lucha por el ascenso directo, tendrá que revertir la mala racha en la que está sumido —un empate y tres derrotas en los últimos cuatro partidos— sin uno de sus futbolistas más diferenciales: Brian Cipenga ha sido convocado por la República del Congo para la repesca del Mundial.

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El congoleño está entre los citados para disputar el partido del 31 de marzo, clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026, del que aún se desconoce el rival. Y esa convocatoria hará que se pierda tres partidos del Castellón en LaLigaHypermotion.

La República del Congo jugará el 31 de marzo frente al ganador del Nueva Caledonia-Jamaica que se disputa el día 27 en un torneo que se jugará en Guadalajara (México). El duelo tendrá consecuencias en Castellón. Cipenga será baja el próximo lunes 23 de marzo ante la Cultural Leonesa; el 28 de marzo ante el Albacete y el 2 de abril, contra el Almería.

El Castellón no ha podido lograr que sean dos las jornadas en las que Cipenga no esté disponible para Pablo Hernández, de forma que el día 24 de marzo, el atacante tendrá que estar ya en la concentración de Congo.

La entidad castellonense solicitó una autorización a la federación congoleña para que el extremo pudiese jugar ante la Cultura Leonesa y, más tarde, incorporarse al resto del grupo, pero la petición no fue aceptada.

Si la selección del Congo vence en el duelo, se clasificará para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

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