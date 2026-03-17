Oltra, optimista en su presentación: "Estoy convencido de que el Huesca se va a salvar"

José Luis Oltra posa sentado en los banquillos de El Alcoraz SD Huesca

Ilusión y optimismo. Esas son las dos palabras que resumen el mensaje que quiere transmitir al vestuario José Luis Oltra ya desde su presentación. "Vengo para doce partidos. Doce finales". El técnico valenciano inicia este viernes a las 20.30 horas ante el Almería su periplo en el club oscense.

Ilusionado. “Estoy encantado de venir a un club con esta estructura y cuerpo técnico. Me gusta lo que veo. La situación no es fácil. Voy a aprovechar las cosas que han hecho bien los anteriores entrenadores y tengo el convencimiento de que el equipo está capacitado. Vengo para doce partidos. Doce finales. Necesitamos la ayuda de todo. He visto un grupo unido, comprometido y responsabilidad”.

En busca de soluciones. “No es lo mismo empezar un proyecto que llegar en un momento que no es bueno. Si se cambia es porque los resultados o la dinámica no acompañan. En cada sitio hay que hacer un análisis. Estoy en ese momento. Intento ubicarme, procesar toda la información y preparar el partido del viernes. Voy a intentar que el equipo compita y se deje el alma en cada acción para poder ganar”.

Una decisión fácil. “Huesca era una aspiración de hace mucho tiempo. En medios había estado más cerca que la realidad. Ma hace ilusión entrenar aquí y por eso no me paré ni a negociar. Me dijeron, mañana. Pues mañana. Es un club familiar. Los que han pasado por aquí me hablan todos fenomenal”.

Contagiar optimismo. “En la vida no hay verdades absolutas, pero vengo con el convencimiento de que el Huesca se va a salvar. Malo sería que no lo pensase. Si no estoy convencido yo, difícilmente podré convencer a los futbolistas. Lo estoy y veo que lo podemos lograr”.

Misión fallida con el Eldense. “Tiene similitudes y diferencias. Los contextos se pueden parecer, pero no son iguales. Mi momento de llegada es otro, la situación es diferente y el margen también. Me dio una experiencia para saber en qué puedo insistir y cosas en las que no me puedo volver a equivocar”.