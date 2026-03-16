El Zaragoza vuelve a creer en el milagro antes de medirse al Dépor

Los jugadores del Zaragoza agradecen a la grada el apoyo recibido frente al Almería REAL ZARAG

Aunque se encuentra inmerso en puestos de descenso, el Deportivo no se topará el próximo sábado en Riazor con un adversario malherido desde el punto de vista moral. Incluso en una temporada como la actual, de plena pesadilla, el Real Zaragoza sigue soñando con una salvación que ahora mismo tiene a cuatro puntos.

Y es que la llegada al banquillo de David Navarro ha insuflado ánimos renovados a un equipo que parecía desahuciado y que, sin embargo, acaba de enlazar dos triunfos en Liga, ante el Cádiz (0-1) y Almería (2-0).

Precisamente la contienda exitosa ante los andaluces del pasado sábado en el Ibercaja Estadio ha revitalizado a un plantel que vendrá con más ganas que nunca de dar la campanada en A Coruña. A la conclusión del citado enfrentamiento, los jugadores blanquillos evidenciaban una descomunal satisfacción por verse de nuevo en la pomada para salvar el pellejo en la Liga Hypermotion.

Uno de los más elocuentes fue el capitán Francho Serrano, quien en un vídeo postpartido dejaba constancia de su euforia. “Zaragoza no capitula, afición, no se rinde”, recordó, al tiempo que hizo hincapié que el 2-0 del pasado fin de semana debe ser “una victoria para creer”.

Por su parte, el lateral Juan Larios celebraba por todo lo alto la consecución de tres puntos para continuar con vida en la batalla por la salvación. “Qué orgulloso de mi equipo, sí se puede”, subrayaba mientras expresaba también su frustración por no poder estar el sábado en Riazor debido a la acumulación de tarjetas amarillas por la que deberá cumplir un encuentro de castigo. “Es una pena no poder ayudar desde dentro la semana que viene, pero estaré apoyando desde fuera como un zaragocista más. El Real Zaragoza nunca se rinde”, comentaba.

A través de sus redes sociales, uno de los siete nuevos refuerzos en el mercado invernal como el centrocampista Mawuli quiso compartir sus buenas vibraciones con sus seguidores. “Es una victoria para seguir creyendo, +3. Vamos a luchar hasta el final”, escribía el futbolista ghanés.

David Navarro, cauto

El principal artífice de la reaccción zaragocista, el míster David Navarro, restó importancia a los tres puntos que se embolsó su formación frente al Almería, habida cuenta de que, desde su punto de vista, aún no se ha hecho nada. “Ahora el principal peligro que tenemos es el elogio. El elogio debilita. No podemos caer en la autocomplacencia de que ya está o que bien vamos. Empezamos de cero. Hemos ganado otra posición, pero no hemos hecho nada. Con estos puntos descendemos. Hay que seguir ganando finales, por lo menos compitiéndolas. Y si las competimos como estos dos días, estamos muy cerca de conseguirlas. El equipo cada vez se encuentra más cómodo en los entrenamientos con lo que se les pide hacer con balón y queremos llegar a tener fases de dominio más largo, aunque sólo sea para descansar y poder defendernos con balón, ya que si conseguimos atraer a los rivales, arriba tenemos muchas cosas”, expresó en su comparecencia ante los medios.

Navarro rompió una lanza en favor de sus futbolistas, que están soportando una presión inusitada a principios de temporada tras verse abocados desde el inicio de curso a los puestos de descenso. “Esta victoria debe ser un punto de inflexión, pero insisto en que somos nosotros los que tenemos que dar. Los jugadores llevan un año muy malo de tragar porquería semana tras semana. Algunos dos o tres, pero la gente lleva catorce. Hay que empatizar con ellos. La afición necesita sentirse identificada con el equipo y aquí la gente se identifica con jugadores de una gran calidad o de un gran derroche”, añadió.

El preparador incidió en la imperiosa necesidad de que sus futbolistas más avanzados comiencen a comulgar con el gol esta campaña, un factor fundamental para poder aspirar a la salvación en las doce jornadas que restan de la Hypermotion.

“Espero que sigan metiendo goles los delanteros. Por mi forma de jugar, en mis equipos siempre han hecho goles los de arriba. Creo que los entrenadores no nos tenemos que complicar en exceso. La esencia del fútbol es que el portero pare, los defensas defiendan, los centrocampistas corran y generen juego y los atacantes vayan hacia la portería. Hay que recuperar esa esencia para hacerlo todo más sencillo porque jugamos finales y tenemos poco tiempo para prepararlas”, expuso.

Desliz del míster, que pide perdón

Tal vez traicionado por el subidón de adrenalina que supuso sumar tres puntos de oro en la recta final del choque contra el Almería, el entrenador David Navarro se vio obligado a pedir disculpas públicamente por un comentario off the record que trascendió en sala de prensa. Instantes antes de dar inicio a su comparecencia ante los medios posterior al choque y sin apenas presencia de informadores andaluces, el máximo responsable técnico del Zaragoza cuestionó este hecho con la siguiente frase: “¿No ha venido de Almería nadie? ¿No son tan grandes?”.

Una bravuconada que, lógicamente, no sentó nada bien en el entorno de la entidad almeriense, cuyos aficionados reaccionaron con ira hacia David Navarro. “Quiero pedir disculpas a la UD Almería y a toda su afición por unas palabras fuera de micrófono y de contexto tras el partido en Ibercaja Estadio. Se trató de unas palabras finales de una conversación externa fruto de la adrenalina de ese instante que, insisto fuera de contexto, pueden interpretarse de alguna manera que no pretendía. En ningún momento quise molestar a una entidad y a una afición que siempre han mostrado respeto hacia el Real Zaragoza”, comentó el preparador de los maños.

El míster tendrá que esmerarse esta semana a la hora de buscar soluciones tácticas en su plantel, ya que dos futbolistas como Juan Larios y Keidi Bare no podrán entrar en la convocatoria frente al Deportivo por cumplir ciclo de amonestaciones. La del mediocentro albanés se presume una ausencia sensible, ya que es una de las piezas clave en el engranaje defensivo blanquillo, que incluso en un curso en el que ha padecido una apendicitis ya disputó 17 duelos de Liga.