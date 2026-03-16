El Sporting "puxa" al Dépor

Los jugadores del Sporting festejan una diana ante el Castellón LALIGA

Victoria incontestable del Sporting ante el Castellón en El Molinón (4-1) en un encuentro de muchas alternativas entre dos conjuntos de la zona alta de la tabla y en el que Mellot, del cuadro visitante, vio tarjeta roja directa ya mediada la segunda parte.

Un resultado que da alas al Deportivo, que concluye la trigésima jornada en segunda posición, es decir, en puesto de ascenso directo, con 52 puntos, tres más que los 'orelluts'.

El partido arrancó con un ritmo trepidante y con un gol anulado para cada equipo en los primeros minutos, por los locales obra de Guille Rosas, invalidado por fuera de juego previo de Brian Oliván, y posteriormente otro a Camara por un fuera de juego posicional de un compañero que, a interpretación del colegiado, González Esteban, interfirió en la jugada.

Ambos equipos acumulaban acercamientos y ocasiones hasta que un remate de Camara desde dentro del área fue desviado por Pablo Vázquez con el brazo, algo que el colegiado no percibió en directo, pero que tras la revisión de VAR terminó por confirmar el penalti, desde donde Cala batió a Christian Joel por el centro.

El Sporting reaccionaría hacia el tramo final del primer tiempo y encontraría el premio del gol aprovechando una segunda jugada a la salida de un córner que recogió Otero en el área y definió cruzado al coger a la defensa castellonense saliendo desde su portería.

Los rojiblancos estuvieron cerca de lograr la remontada con una doble ocasión que ni Ferrari ni Rosas estuvieron atinados a convertir en gol, mientras que los orellut también tuvieron opción de adelantarse de nuevo antes del paso por vestuarios, pero Christian Joel evitó el gol en un mano a mano ante Camara.

Ya en el segundo tiempo, el Sporting tiró de efectividad para ponerse por delante a las primeras de cambio con un ataque directo por la derecha, pase de Rosas al interior del área y remate de primeras de Ferrari al fondo de la red, que caería lesionado por un mal gesto tras la definición.

El partido seguía ofreciendo alternativas para ambos equipos hasta que en un ataque directo de Dubasin, que ganó la espalda a la defensa visitante, terminó con el derribo del atacante por parte de Mellot en la frontal del área, lo que supuso la roja directa para el zaguero.

El Castellón no le perdió la cara al encuentro, pero la inferioridad numérica se hizo valer sobre el terreno de juego y el Sporting lograría sentenciar el partido atacando con velocidad a la defensa adelantada de los visitantes, anotando el 3-1 por medio de Otero y el 4-1 definitivo tras un robo en campo rival de Pablo García, que definió con calidad para cerrar el encuentro.