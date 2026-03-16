El Huesca despide a Bolo y ya son 16 víctimas en los banquillos de LaLiga Hypermotion

Bolo se sienta en el banquillo durante un encuentro Archivo DXT

El Huesca ha anunciado este lunes que Jon Andoni Pérez, 'Bolo' deja de ser entrenador del equipo oscense. Club y técnico han llegado a un acuerdo para la rescisión de un contrato que le ataba hasta junio de 2027. La derrota en La Rosaleda frente al Málaga por 5-3, en un partido loco, con cuatro goles en el tramo final, ha sido la gota que ha colmado el vaso, tras sumar un punto de los últimos doce posibles.

El preparador vasco abandona así su aventura en El Alcoraz. Cogió el mando del equipo en la décimo tercera jornada y, 17 partidos después, dice adiós a una plantilla que tampoco ha respondido a sus órdenes. Bolo ha sumado 16 puntos de 51 posibles, un número insuficiente para alzar el vuelo de los azulgranas y alejarse de los puestos de descenso a Primera Federación.

Tras cuatro meses de trabajo, el Huesca, en un breve comunicado, ha agradecido todo su esfuerzo y dedicatoria, tanto a Bolo como a Mere Hermoso, su segundo entrenador. El apartado de despidos no se detiene ahí. Ángel Martín González, director deportivo, también cierra un ciclo al que dio comienzo en mayo de 2022, consiguiendo el curso pasado, con Antonio Hidalgo como entrenador, su mejor resultado deportivo tras finalizar en octava posición.

Este viernes a las 20.30 horas, el Huesca recibe en su feudo la visita del Almería, uno de los rivales directos del Deportivo en la pelea por ascender a Primera División. El Alcoraz, a la espera de conocer quién será el tercer inquilino del banquillo de esta temporada, tras una limpia en el organigrama, ya se prepara para unir fuerzas ante uno de los mejores ataques de la categoría de playa y conseguir salir de los puestos de farolillo rojo.

Bolo dice adiós al Huesca y eleva a 16 el número de víctimas de la Hypermotion. Johan Plat, Raúl Llona, Asier Garitano, Gabi Fernández, Fran Justo, Sergio Guilló en el mismo Huesca, Sergio Pellicer, Paco López, Ibai Gómez, Guillermo Almada, Jesús Galván, Luis Tevenet, Cuco Ziganda, Rubén Sellés y Gaizka Garitano completan una lista que promete seguir creciendo a falta todavía del tramo más decisivo de la temporada.