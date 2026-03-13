Loiodice ya visualiza el ascenso directo de Las Palmas

Enzo Loiodice, mediocentro de Las Palmas, durante la rueda de prensa que ofreció ayer UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas Enzo Loiodice afirmó ayer que ve “muy probable” el ascenso directo a Primera del equipo amarillo, categoría en la que quiere jugar la próxima temporada, ya sea con el club isleño o con otro que le ofrezca esa posibilidad.

Loiodice efectuó estas declaraciones este viernes en una rueda de prensa en la que repasó aspectos tanto colectivos como individuales para la recta final de la temporada.

Aseguró que el cuadro canario no solo tiene “talento”, sino también jugadores “con carácter”, y el hecho de contar con futbolistas que ya han vivido otros ascensos —como es su caso— les da “un plus” para afrontar con “mucha confianza y seguridad” lo que resta de campeonato.

El parisino admitió que el actual entrenador del equipo, Luis García, es quien más “ha confiado” en él desde que llegó a la isla hace seis años, y, dijo que, a diferencia con García Pimienta, el técnico asturiano prepara cada partido pensando también “en el rival”.

Además, reconoció que en su buen rendimiento ha sido clave que Luis García haya decidido adelantar su posición unos metros por delante del italiano Lorenzo Amatucci, porque ahora puede “defender y atacar con más libertad”.

Por otra parte, considera un “honor” ser uno de los capitanes del equipo amarillo, algo que nunca imaginó cuando llegó a la isla en agosto de 2020 procedente del Dijon francés, con solo 19 años.

A pesar de ser preguntado en varias ocasiones por su posible renovación —su contrato termina el próximo 30 de junio—, Loiodice afirmó que, aunque se encuentra “muy bien en la isla, como en casa”, no está en conversaciones con el club para su continuidad, y prefiere estar “enfocado en el fútbol”, porque su mayor deseo es ascender con Las Palmas “y después, ya veremos lo que hacemos”.

Con respecto al partido del próximo lunes ante el Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte, que cerrará la trigésima jornada liguera, el jugador galo espera un choque en el que tendrán que ser "fuertes a nivel defensivo", con "muchos duelos", pero también propone seguir "generando ocasiones", como en los dos últimos partidos, saldados con sendas goleadas ante Cultural Leonesa (0-3) y Ceuta (4-0).