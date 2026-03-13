Jornada 30 | Examen global a domicilio

Los jugadores del Racing festejan la victoria obtenida la pasada semana ante el Córdoba en El Sardinero (4-3)Jugadores del Racing de Santander celebrando una victoria en el Sardinero Real Racing Club

La trigésima jornada de la Liga Hypermotion, que arrancó el viernes con el estreno del exdeportivista Sergio González en el banquillo del Cádiz, aventura emociones fuertes en la lucha por los puestos de ascenso directo y de playoff.

Los cinco primeros clasificados —entre ellos el Deportivo— tendrán que blindarse en sus respectivos compromisos como visitantes.

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Rubén de la Barrera desafía a un líder sólido

Cultural Leonesa (20º - 27 puntos) – Racing (1º - 56 puntos)

Sábado, 16.15

El nuevo preparador de la Cultural Leonesa, el coruñés Rubén de la Barrera, calibrará el potencial del actual líder de la competición, un Racing de Santander sólido que aventaja en cuatro puntos al segundo clasificado, el Almería. El central uruguayo del cuadro cántabro, Facu González, cree que la clave para que su equipo vaya líder es que toda la plantilla está ayudando y aportando.

Un encuentro entre dos escuadras necesitadas

Valladolid (18º - 33 puntos) – Leganés (17º - 34 puntos)

Sábado, 18.30

El estadio José Zorrilla acogerá un enfrentamiento entre dos cuadros potentes de Segunda que se encuentran con el agua al cuello en la clasificación, aunque fuera del descenso. Los albivioletas, con Fran Escribá en el banquillo, pretenden hacerse fuertes en casa.

El segundo clasificado rinde visita al segundo por la cola

Zaragoza (21º - 27 puntos) – Almería (2º - 52 puntos)

Sábado, 18.30

El Zaragoza, penúltimo en la tabla pero con moral después de su triunfo del pasado fin de semana en Cádiz, retará este fin de semana al segundo clasificado, un Almería que llega a la cita tras haber goleado a la Cultural Leonesa en su campo (3-0). El jugador zaragocista Aleksandar Radovanovic lanzó esta semana un mensaje de unidad para afrontar la crisis que atraviesa el equipo, a seis puntos de la salvación, y se ha mostrado convencido de que los blanquillos pueden evitar el descenso: “Podemos salir todos juntos de esta situación”, destacó el central.

Los andaluces desean resarcirse ante el filial

Córdoba (11º - 41 puntos) – Real Sociedad B (13º - 37 puntos)

Domingo, 14.00

El Córdoba, equipo que ha perdido energía en la lucha por la promoción de ascenso, pretende resarcirse de su último tropiezo en El Sardinero (4-3). Los de El Arcángel dirimen un pulso frente a un adversario en forma como la Real Sociedad B, que el pasado fin de semana desbancó al Castellón (4-2).

Dos clubes revitalizados, frente a frente

Granada (15º - 35 puntos) – Andorra (12º - 38 puntos)

Domingo, 16.15

Dos formaciones que cotizan al alza en la Hypermotion, que arriban al encuentro tras haber sumado tres puntos, miden sus fuerzas en Los Cármenes. El lateral del Granada Pau Casadesús volvió a entrenar con el grupo tras superar una lesión muscular que le ha tenido varias semanas de baja, por lo que estará disponible para el partido que los rojiblancos disputarán mañana.

Ipurúa acoge un choque sobre el papel igualado

Eibar (10º - 41 puntos) – Burgos (7º - 46 puntos)

Domingo, 18.30

Dos formaciones de la zona media de la clasificación pugnarán en Ipurua por poder acechar la zona de promoción de ascenso. Los burgaleses vienen con moral después de haberse impuesto en el derbi ante el Mirandés.

Un encuentro con objetivos muy desiguales

Málaga (6º - 48 puntos) – Huesca (19º - 31 puntos)

Domingo, 18.30

Málaga y Huesca se verán las caras mañana en La Rosaleda en una contienda entre clubes con objetivos dispares; por un lado, el Málaga aspira a escalar puestos y no perder de vista el ascenso directo tras su tropiezo ante el Valladolid. El Huesca desea salir de la zona roja.

Un envite para poder recobrar confianza

Sporting (9º - 42 puntos) – Castellón (3º - 49 puntos)

Domingo, 21.00

Dos equipos que han encajado sendas derrotas la pasada jornada calibran su potencial en El Molinón; por un lado el Sporting espera desquitarse del 1-0 en contra ante el Andorra, mientras que el Castellón viene de sucumbir 4-2 frente a la Real Sociedad B.

El Alba retará a una UD Las Palmas en forma

Albacete (14º - 36 puntos) – Las Palmas (5º - 48 puntos)

Lunes, 20.30

Como colofón a la jornada trigésima, el Albacete y la UD Las Palmas lucharán el lunes por sumar de tres en tres. Los manchegos vienen de empatar en El Alcoraz (0-0), mientras que Las Palmas ha enlazado dos triunfos holgados en Liga, contra la Cultural en el Reino de León (0-3) y ante el Ceuta en el Gran Canaria el pasado fin de semana (4-0).