El Ceuta o cómo competir con lo justo

Un recién ascendido a la Liga Hypermotion como el Ceuta está desafiando a la lógica desde el prisma económico en el fútbol profesional español.

Con el segundo tope salarial más bajo de la Segunda División (6,91 millones), los ceutíes ocupan la octava plaza de la clasificación, con 44 puntos y un colchón de 13 sobre los puestos de descenso.

El milagro caballa se está forjando a base de un trabajo concienzudo en todos los estamentos del club, desde la directiva hasta una plantilla de jugadores donde no hay cabida para estrellas y sí para un ramillete de hombres con mucha hambre que apenas han perdido 11 de los 29 encuentros transcurridos en el campeonato de la regularidad.

Consciente de sus lógicas limitaciones presupuestarias, la entidad norteafricana se ha planteado la extrema necesidad de erigirse en un equipo casi imbatible como local; y a buen seguro que lo han conseguido, habida cuenta de que en el Alfonso Murube han certificado 31 puntos hasta la fecha, fruto de diez triunfos y una igualada —por solo una derrota—.

Después de haber obtenido los tres puntos como visitante en Anduva ante el Mirandés, el Ceuta se dio de bruces con la realidad en su intento por profanar al estadio Gran Canaria.

Así, la pasada jornada los de José Juan Romero encajaban la derrota más severa de la presente andadura liguera, un 4-0 que dejaba a las claras las diferencias siderales entre esta ‘cenicienta’ y uno de los principales aspirantes al ascenso.

Equipo de "majaras"

Después de su último triunfo en la Hypermotion, ante el Mirandés en Anduva, el técnico de los ceutíes ponía en relieve el valor de una plantilla que está acariciando ya la permanencia, el objetivo marcado a principios de curso y con 13 jornadas todavía por disputar. “Aquí miramos... Ir a Anduva y seguir sumando. Como dije, el cuento de la lechera no. Evidentemente, no vamos a engañarnos: el objetivo prioritario y absoluto está muy cercano. Y no nos vamos a parar ahí. No estamos de casualidad, sino jugando muy bien al fútbol, y con muchos argumentos. Le quiero dar valor al triunfo”, expresó ante los medios de comunicación, al tiempo que enfatizó en la valía del grupo humano que comanda.

“Al vestuario no los voy a parar. Es un grupo de majaras, que año tras año no tiene parangón. Hace ocho meses estábamos en Primera RFEF. Esta banda inconsciente hace algo gordo, así lo pensaba. No voy a ir a pararlos ahora, decirles de pies en el suelo. No me van a creer. Y saben cómo es su entrenador. Pero no quiero que nos volvamos locos, aunque en esta ciudad vamos sobrados de eso. Vivo mucho el presente. A seguir disfrutando. La obsesión del ser humano es pensar mucho en el futuro, pero vamos a pensar en el presente y ya veremos qué nos trae”, agregó.

Liberado de presión competitiva —la salvación está prácticamente sellada—, el Ceuta puede convertirse en un enemigo muy peligroso para un Deportivo que precisa los tres puntos como el comer, más si cabe tras el inesperado tropiezo del pasado domingo frente al Granada.

En este sentido, el Alfonso Murube representa toda una reválida para un cuadro herculino que ha rendido mejor como visitante que en el propio estadio de Riazor.

Luhay Hamido, presidente del AD Ceuta, quiso huir de la euforia que envuelve a su conjunto esta temporada en la Hypermotion para rebajar las expectativas creadas por el entorno. “El Ceuta ya no es una sorpresa pasajera; es un competidor respetado que ha consolidado una estabilidad poco habitual en la categoría”, destacó un mandatario que quiso también enviar un mensaje de tranquilidad después de la consabida derrota del club en el estadio Gran Canaria (4-0). “Siempre AD Ceuta. Nos vemos en el Murube. Calma”, fueron las palabras publicadas por el dirigente caballa.

Aunque el propio entrenador José Juan Romero pretende desterrar del entorno las ínfulas de grandeza que pudiesen surgir a raíz de unas prestaciones tan excelentes como las actuales, lo cierto es que la afición del Murube posee esperanzas en alcanzar la promoción de ascenso en el tramo final de la actual campaña.

“Pensar en el playoff nos viene grande”, espetaba recientemente el preparador andaluz después de un traspié como el padecido en Las Palmas, donde el míster también incidió en la necesidad perentoria de rendir por encima del potencial real de su conjunto. “Si me preguntan en agosto, yo habría firmado estar a estas alturas con 30 puntos; habría bailado una ranchera. Tenemos 44 porque jugamos todos los partidos al 200%, porque al 100% no nos da para puntuar”, declaró. Sea como fuere y a pesar de las importantes bajas que arrastra para el choque de este fin de semana, una hipotética victoria sobre el Deportivo alimentaría los sueños de un modesto con suma ambición que está rindiendo muy por encima de sus expectativas iniciales.