Frenazo en seco a la euforia del Ceuta

El Ceuta cayó 4-0 el pasado fin de semana ante Las Palmas LALIGA

Si el Deportivo firmaba el pasado fin de semana, siempre según su técnico Antonio Hidalgo, el peor encuentro de la temporada, el Ceuta —su próximo rival en Liga— recibió su derrota más contundente del presente curso, al encajar un 4-0 incontestable en su visita a la UD Las Palmas.

Los tantos de Manu Fuster, Miyashiro —este por partida doble— y Jonathan Viera —desde el punto de penalti— evidenciaron la neta superioridad amarilla ante un recién ascendido que hasta el momento estaba siendo la revelación de la Liga Hypermotion.

El propio técnico de la escuadra ‘caballa’, Juan José Romero, asumía en sala de prensa la inferioridad ceutí en un encuentro en el que apenas opuso resistencia a una Unión Deportiva comandada por la experiencia y el talento de Jesé y Jonathan Viera.

“Nosotros somos un equipo que compite al 200%. Cuando eso no ocurre y el rival es un equipo como Las Palmas, cada error lo pagas con un gol. Nosotros tenemos 44 puntos porque jugamos todos los partidos al 200%. Al 100% no nos da. El día que no estamos a ese nivel, como hoy, lo pagamos”, sentenció un técnico que también quiso poner de relieve la necesidad de seguir enganchados a la competitividad de Segunda.

“Tenemos que felicitar al Las Palmas, ha sido mejor. Nosotros tenemos que seguir disfrutando de esta extraordinaria temporada, seguir compitiendo y peleando por todo”, agregó el máximo responsable técnico de la formación norteafricana.

A pesar del sonado revés en el feudo ‘pío-pío’, el preparador del Ceuta incidió en el valor de lo ya conquistado por su colectivo, que roza la permanencia.

“A los jugadores les he dicho que son los mismos jugadores que tenían 44 puntos hace tres horas. Esa es nuestra realidad: tenemos que hacer las cosas muy bien para competir contra estos transatlánticos”, significó Romero.

Solidez como local

Después de ver entrecortada su racha positiva de resultados, el próximo contrincante del Deportivo —sábado a las 21.00 horas— regresa a su estadio, el Alfonso Murube, para tratar de reengancharse a la dinámica positiva. No en vano, este modesto recién ascendido se ha hecho fuerte como local para forjar sus esperanzas de no perder la categoría.

Y a buena fe que lo están consiguiendo, con un balance global ante su fiel afición de 31 puntos alcanzados gracias a diez victorias y una igualada, mientras que apenas han perdido tres enfrentamientos como anfitriones en esta andadura 2025-26.

Estas estadísticas contrastan radicalmente con las escuálidas prestaciones de los caballa lejos del Murube, donde se han mostrado como uno de los equipos más frágiles de la Hypermotion.

En concreto, el Ceuta apenas se ha embolsado 13 puntos como visitante merced a tres triunfos y cuatro igualadas, mientras que se han marchado de vacío en ocho de sus desplazamientos.

En el Alfonso Murube el club blanco comenzó con mal pie al perder por la mínima en la segunda jornada ante el Sporting de Gijón (0-1); un solitario tanto de Gelabert en el minuto 4 impidió puntuar a los ceutíes, que tendrían que esperar hasta la cuarta fecha para inaugurar su casillero. En efecto fue ante el Huesca cuando los de Romero sumaron sus tres primeras unidades al doblegar a los aragoneses por 2-1, con goles a cargo de Koné y Obeng.

Esta victoria insufló la dosis necesaria de autoestima para que esta formación se creyese ganadora en su feudo, en donde enlazó cuatro compromisos sumando de tres en tres contra Zaragoza (1-0), Eibar (1-0), Mirandés (2-0) y Almería (3-2).

La referida óptima serie de resultados como local se vio interrumpida por el pinchazo padecido en la jornada decimocuarta ante el Leganés, que se llevó el gato al agua por 1-2.

Con posterioridad a este borrón, el Ceuta recuperó su credibilidad al doblegar a un rival siempre rocoso como el Burgos por 1-0 y tras empatar 1-1 contra su verdugo del pasado fin de semana, la UD Las Palmas.

Ya en 2026 los de Juan José Romero reeditaban triunfo casero frente al Andorra (2-1), para después caer ante el Valladolid (0-3) y tumbar a la Cultural Leonesa (3-1).

En sus dos apariciones más recientes ante su público, el colectivo caballa se exhibió muy sólido, con seis puntos arañados contra dos formaciones andaluzas al alza, el Granada (2-1) y el Córdoba en choque aplazado (3-2).

El Deportivo será el siguiente visitante de un estadio muy exigente como el Murube, en el que no podrá estar por lesión el exblanquiazul Kuki Zalazar.

El conjunto caballa pierde a su segundo máximo goleador, que estará de baja unas tres semanas debido a una lesión muscular. El atacante hispano-uruguayo sufre una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que le obligó a parar contra Las Palmas el pasado domingo y que también lo convertirá en baja ante el Dépor.