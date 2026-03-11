Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Frenazo en seco a la euforia del Ceuta

El conjunto revelación de la Hypermotion encajó el pasado fin de semana su derrota más dura, 4-0 en su visita a la UD Las Palmas

Armando Palleiro
Armando Palleiro
11/03/2026 06:00
El Ceuta cayó 4-0 el pasado fin de semana ante Las Palmas
El Ceuta cayó 4-0 el pasado fin de semana ante Las Palmas
LALIGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Si el Deportivo firmaba el pasado fin de semana, siempre según su técnico Antonio Hidalgo, el peor encuentro de la temporada, el Ceuta —su próximo rival en Liga— recibió su derrota más contundente del presente curso, al encajar un 4-0 incontestable en su visita a la UD Las Palmas

Los tantos de Manu Fuster, Miyashiro —este por partida doble— y Jonathan Viera —desde el punto de penalti— evidenciaron la neta superioridad amarilla ante un recién ascendido que hasta el momento estaba siendo la revelación de la Liga Hypermotion. 

El propio técnico de la escuadra ‘caballa’, Juan José Romero, asumía en sala de prensa la inferioridad ceutí en un encuentro en el que apenas opuso resistencia a una Unión Deportiva comandada por la experiencia y el talento de Jesé y Jonathan Viera

“Nosotros somos un equipo que compite al 200%. Cuando eso no ocurre y el rival es un equipo como Las Palmas, cada error lo pagas con un gol. Nosotros tenemos 44 puntos porque jugamos todos los partidos al 200%. Al 100% no nos da. El día que no estamos a ese nivel, como hoy, lo pagamos”, sentenció un técnico que también quiso poner de relieve la necesidad de seguir enganchados a la competitividad de Segunda. 

“Tenemos que felicitar al Las Palmas, ha sido mejor. Nosotros tenemos que seguir disfrutando de esta extraordinaria temporada, seguir compitiendo y peleando por todo”, agregó el máximo responsable técnico de la formación norteafricana. 

A pesar del sonado revés en el feudo ‘pío-pío’, el preparador del Ceuta incidió en el valor de lo ya conquistado por su colectivo, que roza la permanencia. 

“A los jugadores les he dicho que son los mismos jugadores que tenían 44 puntos hace tres horas. Esa es nuestra realidad: tenemos que hacer las cosas muy bien para competir contra estos transatlánticos”, significó Romero

Solidez como local

Después de ver entrecortada su racha positiva de resultados, el próximo contrincante del Deportivo —sábado a las 21.00 horas— regresa a su estadio, el Alfonso Murube, para tratar de reengancharse a la dinámica positiva. No en vano, este modesto recién ascendido se ha hecho fuerte como local para forjar sus esperanzas de no perder la categoría. 

Y a buena fe que lo están consiguiendo, con un balance global ante su fiel afición de 31 puntos alcanzados gracias a diez victorias y una igualada, mientras que apenas han perdido tres enfrentamientos como anfitriones en esta andadura 2025-26. 

Estas estadísticas contrastan radicalmente con las escuálidas prestaciones de los caballa lejos del Murube, donde se han mostrado como uno de los equipos más frágiles de la Hypermotion. 

En concreto, el Ceuta apenas se ha embolsado 13 puntos como visitante merced a tres triunfos y cuatro igualadas, mientras que se han marchado de vacío en ocho de sus desplazamientos. 

En el Alfonso Murube el club blanco comenzó con mal pie al perder por la mínima en la segunda jornada ante el Sporting de Gijón (0-1); un solitario tanto de Gelabert en el minuto 4 impidió puntuar a los ceutíes, que tendrían que esperar hasta la cuarta fecha para inaugurar su casillero. En efecto fue ante el Huesca cuando los de Romero sumaron sus tres primeras unidades al doblegar a los aragoneses por 2-1, con goles a cargo de Koné y Obeng

Esta victoria insufló la dosis necesaria de autoestima para que esta formación se creyese ganadora en su feudo, en donde enlazó cuatro compromisos sumando de tres en tres contra Zaragoza (1-0), Eibar (1-0), Mirandés (2-0) y Almería (3-2)

La referida óptima serie de resultados como local se vio interrumpida por el pinchazo padecido en la jornada decimocuarta ante el Leganés, que se llevó el gato al agua por 1-2

Con posterioridad a este borrón, el Ceuta recuperó su credibilidad al doblegar a un rival siempre rocoso como el Burgos por 1-0 y tras empatar 1-1 contra su verdugo del pasado fin de semana, la UD Las Palmas

Ya en 2026 los de Juan José Romero reeditaban triunfo casero frente al Andorra (2-1), para después caer ante el Valladolid (0-3) y tumbar a la Cultural Leonesa (3-1)

En sus dos apariciones más recientes ante su público, el colectivo caballa se exhibió muy sólido, con seis puntos arañados contra dos formaciones andaluzas al alza, el Granada (2-1) y el Córdoba en choque aplazado (3-2)

El Deportivo será el siguiente visitante de un estadio muy exigente como el Murube, en el que no podrá estar por lesión el exblanquiazul Kuki Zalazar

El conjunto caballa pierde a su segundo máximo goleador, que estará de baja unas tres semanas debido a una lesión muscular. El atacante hispano-uruguayo sufre una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que le obligó a parar contra Las Palmas el pasado domingo y que también lo convertirá en baja ante el Dépor.

Yeremay, en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Atlético de Madrid de Copa del Rey

Yeremay arranca la semana fuera del grupo

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Ceuta cayó 4-0 el pasado fin de semana ante Las Palmas

Frenazo en seco a la euforia del Ceuta
Armando Palleiro
Arribas y Radoja pugnan por un balón en el Almería-Cultural

Ascenso directo y séptima plaza a la misma distancia para el Dépor tras el triunfo del Almería ante la Cultural Leonesa (3-0)
Jorge Lema
Sergio González en su anterior etapa como entrenador del CádizTemporada 2023-2024Sergio González en su despedida como entrenador del Cádiz

Trueque entre exdeportivistas en el Cádiz, que destituye a Gaizka Garitano y recupera a Sergio
Sergio Baltar
Íñigo

El Racing también gana en la locura y supera al Córdoba (4-3)
Agencias