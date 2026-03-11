Facu González, central del Racing de Santander: "El equipo es la clave de todo"

Facu González, del Racing de Santander, durante un entrenamiento con el equipo cántabro @realracingclub

El central uruguayo del Real Racing Club, Facu González, cree que la clave para que su equipo vaya líder es que toda la plantilla está ayudando y aportando, ya sean los que entran desde el banquillo o los que están contando con pocos minutos.

En rueda de prensa, el '16' verdiblanco ha asegurado que el vestuario está centrado en el partido a partido y, aunque a todos les gusta ver la clasificación cuando acaban las jornadas, ha matizado que cada partido "es un mundo" y que queda mucho para el final. Ha reconocido que el grupo está muy contento por los tres puntos cosechados ante el Córdoba (4-3), un encuentro que, a su juicio, fue "muy difícil" aunque el equipo trabajó y estuvo intenso. "No nos conformamos y queremos más”. El central reconoció el buen hacer colectivo y el punto a mejorar: "El equipo trabajó, estuvo junto, en bloque bajo estuvo intenso… Hay que mejorar esos tres goles y tenemos ganas de volver a dejar la portería a cero".

Rubén Díez pasará por el quirófano y se une a la baja de Kuki Zalazar ante el Dépor Más información

"Hay que mejorar esos tres goles encajados, porque tenemos ganas de conseguir más porterías a cero", ha dicho. Ha asegurado que su entrenador, José Alberto López, les ha dicho que fue un buen partido en líneas generales y que podían haber metido más goles. También cree que el equipo ha de seguir mejorando.

Pensando en la Cultural Leonesa

Facu ha puntualizado que el Córdoba ya es pasado y que tiene la mente puesta en la Cultural Leonesa, puesto que ha vaticinado "un partido muy complicado" para conseguir los tres puntos.

"Cada partido es un mundo, y aunque la Cultural llega en mala racha, nos acordamos del partido de ida (2-4) que también venían en mala dinámica. Tenemos que competir como si fuera el último partido de la temporada, porque, en el tramo en que estamos, cada partido va a ser una final y tenemos que afrontarlo como tal", ha apostillado.

El defensa charrúa tiene claro que el Racing se debe centrar en lo que puede hacer como equipo, es decir, en "correr, trabajar y ser un equipo", porque cree que si junta todo eso va a estar más cerca de los tres puntos.

Facu González ha señalado también que, a nivel personal, se encuentra bien, aunque siente que aún tiene muchas cosas para mejorar, ya que puede dar más.