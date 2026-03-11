Facu González, central del Racing de Santander: "El equipo es la clave de todo"
El zaguero uruguayo pone en valor que toda la plantilla ayuda y aporta para que el conjunto sea actualmente el líder de Segunda
El central uruguayo del Real Racing Club, Facu González, cree que la clave para que su equipo vaya líder es que toda la plantilla está ayudando y aportando, ya sean los que entran desde el banquillo o los que están contando con pocos minutos.
En rueda de prensa, el '16' verdiblanco ha asegurado que el vestuario está centrado en el partido a partido y, aunque a todos les gusta ver la clasificación cuando acaban las jornadas, ha matizado que cada partido "es un mundo" y que queda mucho para el final. Ha reconocido que el grupo está muy contento por los tres puntos cosechados ante el Córdoba (4-3), un encuentro que, a su juicio, fue "muy difícil" aunque el equipo trabajó y estuvo intenso. "No nos conformamos y queremos más”. El central reconoció el buen hacer colectivo y el punto a mejorar: "El equipo trabajó, estuvo junto, en bloque bajo estuvo intenso… Hay que mejorar esos tres goles y tenemos ganas de volver a dejar la portería a cero".
"Hay que mejorar esos tres goles encajados, porque tenemos ganas de conseguir más porterías a cero", ha dicho. Ha asegurado que su entrenador, José Alberto López, les ha dicho que fue un buen partido en líneas generales y que podían haber metido más goles. También cree que el equipo ha de seguir mejorando.
Pensando en la Cultural Leonesa
Facu ha puntualizado que el Córdoba ya es pasado y que tiene la mente puesta en la Cultural Leonesa, puesto que ha vaticinado "un partido muy complicado" para conseguir los tres puntos.
"Cada partido es un mundo, y aunque la Cultural llega en mala racha, nos acordamos del partido de ida (2-4) que también venían en mala dinámica. Tenemos que competir como si fuera el último partido de la temporada, porque, en el tramo en que estamos, cada partido va a ser una final y tenemos que afrontarlo como tal", ha apostillado.
El defensa charrúa tiene claro que el Racing se debe centrar en lo que puede hacer como equipo, es decir, en "correr, trabajar y ser un equipo", porque cree que si junta todo eso va a estar más cerca de los tres puntos.
Facu González ha señalado también que, a nivel personal, se encuentra bien, aunque siente que aún tiene muchas cosas para mejorar, ya que puede dar más.