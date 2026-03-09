Trueque entre exdeportivistas en el Cádiz, que destituye a Gaizka Garitano y recupera a Sergio

Sergio González en su anterior etapa como entrenador del CádizTemporada 2023-2024Sergio González en su despedida como entrenador del Cádiz Cádiz CF

El decimoquinto movimiento en los banquillos de Segunda División se veía venir en Cádiz y se confirmó en la mañana de este lunes con un relevo entre exdeportivistas. Gaizka Garitano deja el club y llega Sergio González Soriano. La destitución del técnico vasco se produce después de que el equipo haya sumado un punto de los últimos 24 en juego y haya perdido diez puestos en la clasificación en los últimos dos meses. El Cádiz ha pasado de otear el playoff de ascenso a estar cuatro puntos por encima de la zona roja. La sexta plaza ya la tiene a trece puntos.

El terremoto le da una oportunidad a Sergio, que regresa al último banquillo en el que se sentó hasta que hace poco más de dos años salió tras una mala racha de resultados en Primera División. Con todo, Sergio dejó buen recuerdo en la ciudad gaditana y se valora su capacidad para liderar proyectos con una cierta continuidad. “Tiene un fuerte compromiso colectivo, solidez defensiva”, valora el club en un comunicado. En su periplo anterior en el equipo lo dirigió en 82 partidos y antes lo hizo durante 137 en el Valladolid y 62 en el Espanyol. El Cádiz se ha encargado de recordar que ningún otro entrenador ha dirigido más partidos al equipo en Primera que el excentrocampista catalán.

Gaizka Garitano, en su peor momento al timón del Cádiz Más información

“Lo siento. No he podido darle la vuelta a la situación”, explica Garitano en una misiva a modo de despedida del club. “El equipo está cosechando malos resultados y no he sabido parar esta situación. No he sabido cómo. Sólo puedo decir lo siento. He sufrido con la afición en estos dos meses que han sido duros. He intentado darle la vuelta a la situación, me he dejado todo en cuanto a trabajo y esfuerzo, pero no lo he conseguido. Ojalá con Sergio la racha se acabe y el Cádiz vaya hacia arriba que es donde se merece estar”, resume el entrenador vasco que a sus 50 años deja atrás su sexto club como técnico. Antes pasó por Eibar (tanto por el filial como por el primer equipo) en dos etapas, Valladolid, Deportivo, Athletic (también en el segundo y el primer equipo), Almería y Cádiz. En este último club deja un bagaje de 20 victorias, 15 empates y 20 derrotas y con él se marcha todo su staff compuesto por Patxi Ferreira, Julio Hernando y José Manuel Santisteban. Los dos primeros también pasaron con él por el Deportivo.