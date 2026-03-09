Mi cuenta

Rivales

Ascenso directo y séptima plaza a la misma distancia para el Dépor tras el triunfo del Almería ante la Cultural Leonesa (3-0)

El conjunto dirigido por Rubi aprovecha el pinchazo del equipo blanquiazul y el Castellón para subir al segundo puesto

Jorge Lema
Jorge Lema
09/03/2026 22:26
Arribas y Radoja pugnan por un balón en el Almería-Cultural
LALIGA
La jornada de sábado presentaba un escenario propicio para el grupo de perseguidores que pretendían acercarse al ascenso directo. El Deportivo falló, pero no lo hizo el Almería. El conjunto indálico cerró la jornada 29 este lunes en casa ante la Cultural y se deshizo sin apuros del conjunto leonés, que de momento no está notando para bien el efecto Rubén de la Barrera. El equipo andaluz venció por 3-0 gracias a un doblete de Arribas y otro tanto de Thalys para colocarse como nuevo inquilino del segundo cajón del podio.

El nuevo escenario, con el Racing de Santander disparado hacia Primera después de un nuevo triunfo en El Sardinero ante el Córdoba (4-3), deshace el triple empate que se había dado la jornada anterior entre los tres siguientes equipos de la clasificación, para dejar al Almería con 52 puntos en solitario como el otro afortunado que acompañaría a los cántabros a la máxima categoría. De esta forma, Castellón y Deportivo ocupan la tercera y la cuarta posición, respectivamente, con los 49 puntos con los que empezaron el fin de semana tras sus derrotas frente a la Real B y Granada. El conjunto blanquiazul pierde el golaveraje con los de Castalia, pero la buena noticia es que esa distancia de tres puntos con el ascenso directo es ahora real (siempre que no haya empate múltiple), ya que sí tiene la diferencia de goles ganada al Almería.

El playoff se aprieta

Antonio Hidalgo y los suyos se quedan a la misma distancia de ese segundo puesto que del séptimo, línea que marca caerse también de los puestos de playoff. Pudo ser peor, pero varios de los aspirantes a los puestos de privilegio pincharon esta jornada amortiguando el golpe, como fue el caso del Málaga o el Sporting de Gijón. El gran beneficiado del segundo grupo de cabeza fue la UD Las Palmas, que con una contundente goleada al Ceuta (4-0), próximo rival del Dépor, consigue meterse de nuevo en la pelea por el ascenso directo.

