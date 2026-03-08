Un gol en el añadido del Andorra ahonda en los problemas del Sporting (1-0)

Los jugadores del Andorra celebran el triunfo ante el Sporting, con Juan Otero lamentando la derrota LaLiga

Un gol en el descuento de Jesús Bernal en propia meta alarga la racha positiva del FC Andorra con tres victorias consecutivas y la racha negativa del Sporting de Gijón, que no gana desde hace cuatro partidos y pierde la oportunidad de colocarse, al menos momentáneamente, en playoff.

El inicio del partido fue accidentado. En el minuto 3, un centro de Josep Cerdà desde la izquierda lo remató Marc Domènech en el área pequeña y Rubén Yáñez rechazó a córner. El portero catalán se lesionó y fue substituido por Christian Joel. El franco-cubano entró en el terreno de juego casi sin calentar.

Cuatro minutos después, Gael Alonso remató de cabeza por encima del travesaño un córner servido por Martí Vilà.

Al Sporting de Gijón le costó entrar en el partido, pero en el minuto 19 sacó a relucir brillo a la pizarra de Borja Jiménez. Àlex Corredera sirvió una falta desde el medio del campo y envió un pase en profundidad para Dani Queipo, pero el extremo asturiano, totalmente sólo, envió fuera su chute raso y cruzado.

El FC Andorra tuvo el balón aunque le faltó poner ritmo. En el minuto 25, Min-su estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo cruzado desde fuera del área y Christian Joel rechazó con una gran estirada a córner.

En los minutos de descuento de la primera parte, Diego Alende remató de cabeza a la salida de un córner, pero el balón se fue a fuera por bien poco.

En la reanudación, el inicio ya tuvo el primer aviso a cargo del FC Andorra. A los dos minutos, Sergio Molina lo probó con un chute lejano, Christian Joel rechazó y Diego Alende no llegó a rematar el balón muerto en el área pequeña.

En el minuto 51, un centro de Martí Vilà por la izquierda se paseó por el área pequeña sin que llegará Min-su ni 'Lauti' De León. Y dos minutos después, Martí Vilà se pasó de generoso y en vez de chutar cuando estaba sólo envio un pase a Josep Cerdà que remató a fuera.

La respuesta del Sporting de Gijón fue una imitación de la primera de Martí Vilà y después de un centro de Guille Rosas desde la derecha el balón se paseo por el área pequeña sin que llegase Àlex Corredera y Juan Otero.

Eso sí, en el minuto 66 Josep Cerdà tuvo la ocasión más clara. El de Pollença se quedó totalmente sólo y envió su remate por encima del larguero de manera incomprensible. El FC Andorra continuo fallando ocasiones y en el minuto 71, de nuevo Cerdà remató de cabeza a fuera un centro de Imanol por la izquierda.

En los minutos de descuento, Juan Otero driblo a 'Bomba' y su remate desde la frontal del área se fue a fuera por bien poco. Y en el minuto 93, llegó la victoria del Andorra. Yeray Cabanzón chutó desde la frontal del área y Jesús Bernal desvió en propia meta despistando por completo a Christian Joel.