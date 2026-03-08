Posible relevo entre extécnicos del Dépor en el banquillo del Cádiz

Gaizka Garitano en la banda durante el Cádiz-Zaragoza de este sábado LaLiga Hypermotion

Marchan las aguas revueltas en el Cádiz y después de sumar este sábado la tercera derrota consecutiva a manos del Zaragoza (0-1), en el club gaditano están cerca de oficializar la salida del actual técnico, el ex del Dépor Gaizka Garitano. Un movimiento para tratar de dar un golpe de timón a la actual dinámica del equipo y buscar una necesaria reacción futbolística que los impulse en la tabla.

Y el sustituto que se perfila puede ser otra figura con pasado blanquiazul y también un viejo conocido del Cádiz, al que dirigió en tres cursos: Sergio González Soriano. La decisión está tomada, tal y como apunta El Diario de Cádiz, después de que el equipo acumule ocho jornadas sin ganar (con siete derrotas y un empate). 1 punto de 24. El Cádiz no vence desde el 9 de enero (cuando se impuso por 3-2 al Sporting de Gijón) y con 35 puntos está a cuatro del descenso, que marca el Huesca.

Alberto Jiménez, autor del gol del Riazorazo, activa el protocolo antirracismo en el Real B-Castellón Más información

La derrota contra el Zaragoza fue la gota que colmó el vaso para la directiva encabezada por Manuel Vizcaíno. Según apunta el rotativo se valoró la situación el sábado tras el encuentro y se dialogó con el técnico. La decisión, después de que ambas partes se expresasen, fue la del despido de Garitano. El anuncio puede producirse a lo largo de la tarde del domingo, coincidiendo con que se cierre la llegada de su sustituto y en la actualidad las conversaciones con Sergio González se encuentran en un estado avanzado. Si estas llegan a buen puerto, tras el anuncio oficial, se espera que ya este lunes dirija su primer entrenamiento como preparador de la plantilla amarilla. En el horizonte, el encuentro el viernes 13 ante el Mirandés, otro rival en horas bajas y actual colista de Segunda.

Sin equipo

Se da la curiosa circunstancia que Sergio González no ha vuelto a dirigir una escuadra desde que fue despedido, precisamente por el Cádiz CF, en enero de 2024 cuando el equipo iba directo a Segunda. Le sustituyó en la jornada 22 Mauricio Pellegrino, que no pudo evitar la pérdida de categoría. Si nada se tuerce, todo apunta a que regresará al club amarillo para tratar que no caiga a la tercera categoría del fútbol español.