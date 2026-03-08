El Racing también gana en la locura y supera al Córdoba (4-3)

Íñigo Vicente celebra su gol ante el Córdoba LaLiga

El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, consiguió llevarse ante el Córdoba (4-3) un partido loco de principio a fin, el cual le sirve para, al menos, mantener la distancia de puntos con sus más inmediatos perseguidores.

El Córdoba comenzó el partido mejor que el Racing en cuanto a posesión de balón, aunque fue el conjunto local el que, en el minuto 5, tuvo la primera gran ocasión del encuentro gracias a una ocasión de su máximo artillero, Andrés Martín, que se quedó mano a mano con Marín, pero su disparo con la pierna derecha se fue desviado.

A los dos minutos, otra vez el futbolista andaluz, y otra vez tras un gran pase en profundidad de Íñigo Vicente, se quedó mano a mano ante el portero visitante, que esta vez sí que tuvo que intervenir para salvar el primero de los de José Alberto López.

A partir de esas dos ocasiones, los cántabros se vinieron arriba y empezaron a controlar el manejo del partido, aunque en una jugada mal defendida por el Racing, en la que Damián no consigue despejar bien, le cae el balón a Trilli que, con un zurdazo que rebota en un defensa local, hizo el 0-1.

Sin embargo, en la jugada siguiente, el conjunto verdiblanco, tras una gran combinación entre Andrés Martín, Íñigo Vicente, Javi Castro, Peio Canales y, de nuevo, el de Aguadulce (Sevilla), que ya había avisado en dos ocasiones, consiguió devolver las tablas al marcador.

Tras ese inicio de encuentro tan eléctrico, el partido bajó el ritmo en cuanto a ocasiones, pero seguía siendo un ida y vuelta constante debido sobre todo a unas circulaciones y transiciones a una gran velocidad por parte de los dos conjuntos.

Aunque fue el conjunto de Iván Ania el que en los minutos finales cogió el testigo del encuentro y tuvo las mejores aproximaciones, sometiendo a un Racing que finalizó los primeros 45 minutos defendiendo en su propia área.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Racing, que había salido mejor de los vestuarios, consiguió adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Manu Hernando en un saque de esquina que no logró despejar el guardameta visitante Carlos Marin.

Y sin dar tiempo de reacción al Córdoba, a los dos minutos, en el 50, Íñigo Vicente consiguió robarle la cartera a Marín para hacer el 3-1 y poner tierra de por medio en El Sardinero.

Sin embargo, el partido volvió a enloquecer cuando, diez minutos después, Isma Ruiz, después de una buena dejada de cara de Adrián Fuentes, colocó un zurdazo desde la frontal en la escuadra derecha de Jokin Ezkieta para hacer el 3-2.

Aunque de nuevo el equipo de José Alberto, que acababa de introducir un triple cambio, consiguió hacer el cuarto gracias a que, otra vez Andrés Martín, que firmó su decimoquinta diana del campeonato, se aprovechara de una jugada mal despejada por la defensa cordobesa.

Ambos equipos siguieron intentando perforar la portería rival, y tuvieron varias ocasiones claras de gol, sobre todo dos de Andrés Martín para los locales, y una del recién ingresado Adilson Mendes para los visitantes.

El Córdoba, sin embargo, no se rindió y volvió a recortar distancias gracias a un tanto del propio Adilson Mendes, que recogió un balón en el punto de penalti tras una buena jugada por banda derecha de Carracedo.