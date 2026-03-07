Ochieng celebra uno de sus tantos ante la Real Sociedad B LaLiga Hypermotion

El Castellón firmó su segunda derrota seguida, esta vez a manos de la Real Sociedad B (4-2), con un doblete de Ochieng, que fue uno de los héroes de Zubieta. Los orelluts, que habían perdido la pasada jornada ante el Racing de Santander (1-3) se quedan con 49 puntos, empatados con el Dépor, que si puntúa este domingo en su partido ante el Granada adelantará a los de Pablo Hernández, actualmente sumidos en una mini crisis de resultados.

El partido comenzó ya con un ritmo frenético con dos goles, uno para cada equipo antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora. Ochieng abría la lata en el dos de partido y en el cinco respondía Calatrava para poner las tablas en el luminoso (1-1). No obstante, el equilibrio en el marcador duraba un suspiro, porque el goleador txuri-urdin, Gorka Carrera, sumaba su duodécimo tanto del curso. Respondía el Castellón y Camara ponía el 2-2 en el marcador en el 24 de la contienda. Reparto de puntos en el descanso. Tras el paso por vestuarios se mantenía la alta intensidad del choque, con alternativas para los dos conjuntos.

Era Ochieng el que en el 69 ponía de nuevo por delante a su equipo y pocos minutos después Carrera fallaba en un mano a mano ante Matthys, en una jugada en la que no acertaba a realizar una vaselina y lanzaba el balón a las manos del arquero rival. El filial realista rondaba el cuarto y en el añadido Mariezkurrena marcaba de cabeza después de recoger un rechace que repelía el palo, tras disparo de Gorosabel. Una diana que levantaba al equipo y ponía el éxtasis en la grada de Zubieta. Una victoria de oficio del Sanse ante uno de los 'gallos' de la categoría, que además echa una mano al Dépor, que si puntúa el domingo ante el Granada, adelantará al Castellón.