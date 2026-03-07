Mi cuenta

Rivales

La exigencia nunca cesa en la Liga Hypermotion

Los rivales más directos del Deportivo en la carrera por el ascenso directo afrontan duros compromisos en la jornada 29ª

Armando Palleiro
Armando Palleiro
07/03/2026 06:00
Los jugadores del Castellón reciben el apoyo de Castalia tras su derrota ante el Racing de la pasada semana (1-3)
CD CASTELLÓN
Con el objetivo de continuar con su escalada en la clasificación de la Liga Hypermotion, donde actualmente es cuarto con los mismos 49 puntos que el segundo, el Deportivo podría aprovechar los hipotéticos tropiezos de sus competidores más directos en la carrera por el ascenso directo. 

La vigésimo novena jornada ofrecerá encuentros sobre el papel apasionantes en los que la aristocracia de Segunda no puede permitirse el lujo de aflojar. El Racing de Santander recibe a un rival pujante como el Córdoba. 

El Castellón rinde visita a la Real Sociedad B y el Almería clausura la jornada el lunes en casa ante la Cultural Leonesa. 

Los ‘orelluts’ aguardan resarcirse cuanto antes 

R. Soc. B (16º - 34 puntos) – Castellón (2º - 49 puntos) 

Sábado 7 de marzo, 16.15 

El segundo clasificado de la Hypermotion, el Castellón, rinde visita a Zubieta, en donde la Real Sociedad B estuvo a punto de sorprender al Deportivo el pasado fin de semana. Los ‘orelluts’ presentan las bajas por sanción de sus dos laterales, Mellot y Lucas Alcázar. Su técnico, Pablo Hernández, tampoco estará tras recibir dos encuentros de castigo tras la tarjeta roja que vio ante el Racing. El propio míster alertó del peligro realista. “Es un rival que hace las cosas muy bien, vamos a tener que estar muy bien para llevarnos los tres puntos”, dijo. 

Los aragoneses pugnan por abandonar la zona roja 

Huesca (19º - 30 puntos) – Albacete (13º - 35 puntos) 

Sábado 7 de marzo, 16.15 

Huesca y Albacete dirimen un pulso sobre el papel equilibrado en la lucha de los primeros por dejar atrás la zona de descenso, a la que han caído la pasada semana tras su revés frente al Valladolid. El cuadro manchego, por su parte, afronta el choque después de haber empatado 1-1 ante el Almería en el Carlos Belmonte. 

Un derbi en El Plantío con objetivos muy desiguales 

Burgos (8º - 43 puntos) – Mirandés (21º - 24 puntos) 

Sábado 7 de marzo, 18.30 

Burgos y Mirandés se encuentran enfocados en el derbi provincial de esta tarde, una cita en la que el cuadro de El Plantío tratará de acercarse de nuevo a la zona de promoción de ascenso, mientras que los de Miranda de Ebro emplearán una de sus últimas balas en el intento por aferrarse a la permanencia. 

El equipo de Escribá quiere proseguir con su mejoría 

Málaga (5º - 47 puntos) – Valladolid (18º - 32 puntos) 

Sábado 7 de marzo, 21.00 

El Málaga, actual quinto clasificado en la Hypermotion, aguarda continuar escalando posiciones frente a un Valladolid renacido con la llegada al banco de Fran Escribá, que ya ha conseguido salir del abismo. El propio míster aseguró que el equipo “está preparado para todo pero va a Málaga a ganar, sabiendo que es un rival complicado y que en su feudo se ha hecho muy fuerte”. 

Encuentro equilibrado entre dos clubes en forma 

Las Palmas (6º - 45 puntos)– Ceuta (7º - 44 puntos) 

Domingo 8 de marzo, 14.00 

Sexto y séptimo clasificados en Segunda se verán las caras en el estadio Gran Canaria; la UD Las Palmas llega tras restañar sus heridas en el Reino de León (0-3), mientras que el Ceuta lo hace tras sumar de tres en tres en Anduva (0-1). 

Un desahogado local reta a un Sporting desdibujado 

Andorra (12º - 35 puntos) – Sporting (9º - 42 puntos) 

Domingo 8 de marzo, 16.15 

El Andorra, tras haber enlazado dos triunfos y con un renta de cinco puntos sobre el descenso, recibe a un Sporting que no pudo pasar del 0-0 en El Molinón ante el Leganés, frenando sus opciones de playoff. 

Dos escuadras que desean mirar arriba, frente a frente 

Leganés (15º - 34 puntos) – Eibar (11º - 38 puntos) 

Domingo 8 de marzo, 18.30 

El Leganés y el Eibar pelearán este domingo por la tarde en Butarque por encauzar sus respectivas salvaciones y también por mirar hacia arriba en la clasificación. 

El líder debe afianzarse en El Sardinero 

Racing (1º - 53 puntos) – Córdoba (10º - 41 puntos) 

Domingo 8 de marzo, 18.30 

Tras la lección de eficacia a la contra del pasado fin de semana en Castalia, el Racing —líder en solitario— debe refrendar su buen momento ante un Córdoba enchufado en la segunda vuelta que, sin embargo, viene de perder 1-4 ante el Andorra. 

Rubén de la Barrera podría echar una mano al Dépor 

Almería (3º - 49 puntos) – Cultural (20º - 27 puntos) 

Lunes 9 de marzo, 20.30

Almería y Cultural Leonesa cierran la jornada este lunes en un envite a priori desequilibrado a favor de los andaluces, que parten como claros favoritos frente a la ‘Cultu’, en el segundo partido de Rubén de la Barrera al timón de los leoneses.

