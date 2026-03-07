Kita, en el centro de la imagen, durante el duelo contra el Castellón en Zubieta LaLiga Hypermotion

LaLiga se está poniendo seria en su lucha contra el racismo en los partidos de fútbol y este sábado tuvo que activar el protocolo antirracismo en el encuentro entre la Real Sociedad B y el Castellón. Un partido en el que el filial realista se impuso a un cuadro orellut (4-2), que sumó su segunda derrota seguida y que se calentó en los minutos finales.

El jugador orellut Alberto Jiménez, recordado por el Deportivo por marcar el primer gol de la final del playoff de ascenso en Riazor en el que subió el Albacete, insultó al futbolista japonés del Sanse, Kazunari Kita, y el árbitro de la contienda, Carlos Alonso de Ena Wolf, paró momentáneamente el encuentro, que en ese momento se encontraba en el tiempo añadido, para activar el citado protocolo.

Este obliga al árbitro, tras la queja del futbolista afectado, a detener el encuentro y comunicarlo oficialmente, así como a emitir un mensaje por megafonía contra el racismo para recordar al público la intolerancia ante cualquier forma de discriminación

Posteriormente, el trencilla hizo constar en el acta el incidente. "En el minuto 90+4 se activó el protocolo antirracista debido a que el dorsal nº 15 de la Real Sociedad B, D. Kazunari Kita me comenta que el dorsal nº 5 del CD Castellón, Alberto Jiménez Benítez se dirige a él en los siguientes términos "puto chino". No siendo escuchado por ningún miembro del equipo arbitral".

Una nueva polémica en un encuentro del Castellón, después de que el club la semana pasada estuviese envuelto en una nueva controversia al denunciar supuestos incidentes y actos de provocación de familiares de jugadores del Racing de Santander. Además en Zubieta Pablo Hernández no se pudo sentar en el banquillo, al tener que cumplir el primero de los dos partidos de sanción que le cayeron tras ser expulsado en el encuentro con el cuadro cántabro.