Lucas Ribero celebra con sus compañeros el gol ante el Málaga LaLiga Hypermotion

Los problemas se me acumulan a Rubén de la Barrera, que no pudo debutar con victoria con la Cultural Leonesa, su nuevo equipo. El extécnico del Dépor perdió 0-3 ante Las Palmas. A esta mala dinámica de resultados que no acaba de romper se unió la lesión del brasileño Lucas Ribeiro. El atacante sufrió una lesión durante la sesión de entrenamiento de este viernes y por este motivo quedará apartado temporalmente de la dinámica del equipo a la espera de conocer cómo evolución. El club, de momento, no apunta plazos de baja.

Una ausencia sensible en el flanco ofensivo de la escuadra leonesa, pues Ribero era una de las principales referencias en ataque, no solo por sus dianas (tres este curso) sino también por su capacidad generadora de ocasiones de gol y peligro en el área rival.

De la Barrera se estrena con derrota con la Cultural ante Las Palmas (0-3) que sigue la estela del Dépor Más información

Según detalla el parte médico facilitado por la entidad "el jugador sufrió una fuerte contusión en su pierna izquierda" y fue sometido a las pertinentes pruebas médicas que apuntaron la conveniencia de darle reposo. No obstante, Ribero no iba a poder competir este fin de semana ante el Almería, puesto que tenía que cumplir ciclo de amonestaciones.

La Cultural Leonesa ficha a una de las sensaciones del Mundial de Clubes Más información

La baja de Ribeiro se une a la de Rafa Tresaco, que se cayó de la convocatoria del partido frente a la UD Las Palmas por unas molestias en el aductor y tampoco estará disponible los próximos días.