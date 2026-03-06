El técnico del Racing, José Alberto, regresa al banquillo contra el Córdoba

José Alberto, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Córdoba @realracingclub

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha confirmado que, pese a no estar todavía al cien por ciento, ya se encuentra mejor y se sentará el próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, en el banquillo para el encuentro que los cántabros disputarán ante el Córdoba.

El técnico racinguista se incorporó a los entrenamientos del equipo tras haber sido sometido, el 25 de febrero, a una operación vascular tras una intervención quirúrgica programada que necesitó su ingreso en urgencias, según informó el club cántabro.

“Me quedan unas semanas, pero estoy bien para poder ayudar al equipo”, ha añadido el técnico verdiblanco, en rueda de prensa tras el entrenamiento de la plantilla.

José Alberto ha valorado el partido que hizo el equipo en Castellón sin su presencia y se ha mostrado “muy orgulloso” del equipo y su staff en un partido en el que, a su juicio, salió todo bien. Su segundo, Pablo Álvarez, que el que se sentó en el banquillo en Castalia.

El exblanquiazul Pablo Álvarez, en la banda durante el Castellón-Racing @realracingclub

“Muchas veces pensamos que somos imprescindibles y aquí no hay nadie imprescindible, lo importante es el equipo, cómo juega, entrena y se repone ante cualquier adversidad”, ha manifestado el entrenador verdiblanco.

Ha reconocido que la plantilla se encuentra en una situación complicada desde hace semanas y el equipo "está sacando los partidos, quizás con menos brillantez, pero con solidez, carácter y mucha personalidad”, ha asegurado.

De cara al partido ante el Córdoba, José Alberto ha señalado que esperan contar con la participación de Gustavo Puerta, aquejado durante la semana de un proceso vírico que le ha impedido entrenar con normalidad.

Sin embargo, a Pablo Ramón y Villalibre, aunque siguen mejorando sus dolencias, no se les espera, en principio, hasta el partido que el Racing jugará en León la próxima semana.

Antiviolencia propone una multa de 5.000 euros para un aficionado del Racing que asistió a Riazor Más información

La principal duda que tendrá que resolver es quién jugará en el lateral derecho tras confirmarse la lesión de Mantilla y ahí el técnico racinguista no ha descartado ninguna posibilidad, por lo que podrían jugar Javi Castro, Sangalli e, incluso, Suleiman.

Sobre su rival, José Alberto López ha destacado la figura de su entrenador, Iván Ania, al que considera uno “de los mejores de la categoría” y ha dado algunos datos del Córdoba, recalcando que es el cuarto mejor equipo visitante de la categoría, el que más presiona o el segundo con más posesión.

A pesar de los últimos resultados del Córdoba, con tres derrotas consecutivas, el entrenador del Racing cree que su rival “no va a cambiar y va a poner las cosas muy difíciles, aunque venga en una dinámica mala”.