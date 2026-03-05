Sandro Ramírez celebró su tanto más especial

Sandro celebra su diana en el Reino de León el pasado fin de semana UD LAS PALMAS

Sandro Ramírez está definitivamente de vuelta. Después de un calvario de prácticamente nueve meses lesionado, el ariete de la UD Las Palmas volvió a festejar una diana. Y lo hizo el pasado fin de semana en el Reino de León para rubricar el 0-3 definitivo en el tiempo añadido después de haber saltado al terreno de juego en el minuto 88.

Lejos había quedado ya enterrado en su subconsciente el recuerdo de una dolencia en su rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de julio.

Aunque en principio el tiempo estimado de recuperación no superaba los tres meses, las complicaciones se cebaron con este grancanario de 30 años formado en la cantera del FC Barcelona.

“Lo peor de todo fue la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver, cuándo respondería la rodilla; dudé incluso si volvería a jugar”, destacaba ante los medios de comunicación tras volver a anotar en la Hypermotion.

Agradecido a sus compañeros, Sandro puso de relieve la importancia del respaldo durante su prolongada inactividad. “El vestuario es mi familia, ha sido parte fundamental durante todo el proceso. En días donde dudaba de mí mismo, ellos estaban ahí para ayudarme. Yo llevo mucho tiempo viéndolos desde la grada y ahora quiero aportar mi granito de arena”, dijo.

“Estar y ayudar en todo lo que sea posible, eso es lo que quiero. Quería volver bien. Estoy contento porque todo lo que venga ahora será positivo”, incidió después de haber vuelto a comulgar con el gol.

El dorsal número 9 de Las Palmas quiso hacer una mención especial a otro veterano del plantel amarillo que le ha tendido la mano durante su lesión. “Tengo una relación muy especial con Jesé y ha estado aquí con palabras de ánimo, el otro día me dijo que estaba completamente seguro de que iba a marcar gol”, finalizó.