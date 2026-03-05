Izan González se desmelena en el Granada

Izan González anotó su primer gol en Segunda ante el Valladolid GRANADA CF

“Tenemos que ir con toda la tranquilidad con Izan. ¿Es el jugador que vimos el otro día? Sí. ¿Lo va a hacer así todos los días? Jodido hacerlo todos los días, pero sí que es un jugador con unas características que en muchos casos no son trabajables. Esas se van adquiriendo de pequeño, en donde has crecido, según has trabajado, todo lo que has hecho... Izan tiene una intuición en el juego que no se trabaja”, decía su entrenador, José Rojo, ‘Pacheta’, después del triunfo del Granada ante el Valladolid (5-1), en el que el jugador catalán incluso anotó su primera diana en Segunda División.

“Nos va a dar mucho balón. Es muy intuitivo en el segundo balón, coge todas las caídas. Ya hemos visto que coge los rechaces. Es un chico muy interesante. Tiene buenos controles y conducciones. Es duro, aunque sea pequeñito”, agregaba el míster, quien elogió su aportación en sus primeros encuentros con el club granadino.

“En Leganés no salió y con la baja de Sergio creímos que era un chico que podía aportarnos cosas. Ha tenido la gran fortuna de marcar a los tres minutos. Eso te da confianza para afrontar el partido. Lo hemos visto entrenar. Lo estábamos siguiendo cuando jugaba en el Europa. No fuimos capaces de firmarle y tuvimos que traerlo cedido”, destacaba Pacheta.

Efectivamente, este mediocentro de apenas 21 años que ha llegado en calidad de préstamo a la entidad nazarí desde el Cornellà de Primera RFEF en el pasado mercado de invierno está dando mucho y bueno que hablar por su extraordinaria adaptación al fútbol profesional.

Muy completo en las tareas de la medular, amalgama capacidad en la destrucción de juego rival, buena interpretación y criterio en la distribución, así como una cierta dosis de llegada al marco contrario. Varios equipos de Primera División de su zona de influencia, como el FC Barcelona o el Espanyol, han llamado ya a su puerta para incorporarlo con vistas al futuro, pero lo cierto es que la próxima temporada ya se ha comprometido con el Girona en la élite.

El próximo domingo en Riazor, el Deportivo deberá prestar atención especial a frenar el torrente de fútbol que fluye desde su pierna derecha y que podría convertirse de nuevo en el motor de su equipo. Hasta el momento ha rubricado una hoja de servicios intachable en la escuadra del estadio de Los Cármenes, donde ya ha disputado cuatro encuentros en la Hypermotion, tres de ellos como titular, con 280 minutos y la citada diana al Valladolid. Aunque sus estadísticas todavía difieren mucho de las rubricadas en sus dos últimas formaciones, el Cornellà y el Europa, en donde ha sido un fijo desequilibrante, la progresión que deja entrever le convierte en una de las sensaciones de la Segunda División.

Tras el encuentro ante el Valladolid, en que inauguró su cuenta anotadora, el propio centrocampista reflejaba su satisfacción al haberse adaptado sin mayor problema a las líneas maestras del estilo propuesto por Pacheta.

“El míster me pidió que jugase como lo vengo haciendo, sin presión ni nervios, haciendo lo que sé hacer. Trabajaba día a día por esto y estoy muy contento, por el partido y por el gol, pero sobre todo por la victoria y por el trabajo del equipo”, subrayaba ante los medios de comunicación.

Precisamente en su primera entrevista como profesional en la división de plata —concedida a los medios del club andaluz—, se definía como “un futbolista trabajador, que intenta siempre aprender de los consejos que me dan; creo que soy un organizador defensivo que trata siempre de hacer todo para ayudar al equipo”.

“Intento aportar siempre lo máximo, creo que defensivamente puedo sumar en la posición de 6 o de 8, no me importa de lo que me pongan. Creo que soy un jugador de corte defensivo y de organización”, agregó. Sus primeras sensaciones como futbolista del Granada no pudieron ser mejores, según sus propias palabras. “En mi debut —frente al Racing de Santander en Los Cármenes— ya me pude dar cuenta de la impresionante afición que tiene este club y si ellos están siempre ahí, vamos a poder tirar más. Estoy muy contento por la afición”, significó.

Las importantes ausencias que arrastra la entidad granadina en el eje de la medular, con hombres lesionados del calado de Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz o Pedro Alemañ han contribuido más si cabe a allanar el camino de Izan González hacia el éxito.

El próximo domingo a partir de las 21.00 horas el dorsal 41 —actúa con ficha del filial— del Granada tiene ante sí la oportunidad de consolidarse en un escenario de postín como Riazor, donde a buen seguro que atraerá numerosas miradas. Los futbolistas más creativos del bloque que dirige Antonio Hidalgo (Mella, Yeremay, Soriano o Luismi Cruz) tendrán enfrente un duro bastión en la figura de un joven llamado a metas más altas que ha llegado para dar más lustre si cabe a la Liga Hypermotion.