El Ceuta pierde por lesión a segundo máximo goleador, el exblanquiazul Kuki Zalazar, que se perderá el partido contra el Dépor

El atacante, que suma seis dianas en lo que llevamos de curso, sufrió en el encuentro ante el Mirandés una microrrotura fibrilar en el isquiotibial

Agencias
05/03/2026 21:18
Kuki Zalazar celebra un gol con el Ceuta esta temporada
Kuki Zalazar celebra un gol con el Ceuta esta temporada
LaLiga Hypermotion
Baja de peso para el Ceuta de cara a su compromiso de este domingo ante Las Palmas (14.00 horas). El conjunto caballa pierde a su segundo máximo goleador, el ex del Dépor Kuki Zalazar, que estará de baja tres semanas debido a una lesión muscular. Sufre una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que le obligará a parar, al menos, en los encuentros contra La Palmas de este domingo y los siguientes, precisamente ante su exequipo, el Deportivo de La Coruña (sábado 14 a las 21 horas) y el Leganés (sábado 21, a las 14 horas), informó este jueves el club ceutí. 

El mediapunta hispanouruguayo se lesionó el pasado domingo en el partido que el Ceuta disputó ante el Mirandés en el estadio Anduva, donde tuvo que retirarse del terreno de juego antes de la media hora. 

Kuki Zalazar con el Ceuta

Kuki Zalazar: "En el Dépor me ponían en la banda derecha, donde nunca había jugado"

El mediapunta es uno de los fijos en el sistema de José Juan Romero ya que es el segundo máximo goleador del equipo con seis tantos, solo superado por Marcos Fernández, que ha anotado ocho, además de haber dado tres asistencias en lo que va de temporada.

Enfermería

El Ceuta podría tener dos importantes altas para el partido en el Estadio de Gran Canaria frente a Las Palmas, concretamente los defensas Anuar y Matos, que se han recuperado de sus respectivas dolencias y ya se entrenan con el grupo.

Anuar jugó su último encuentro en el campo del Almería, por lo que se ha perdido los últimos cinco, mientras que Matos sufrió un golpe en el glúteo, jugó contra el Granada infiltrado, pero ya no pudo estar frente al Córdoba ni ante el Mirandés.

En principio, los dos están listos para reaparecer y en el caso de Anuar ocuparía el puesto de Aisar, que será baja por sanción en Las Palmas, mientras que Matos recuperaría su sitio en el lateral izquierdo, donde Redru lo ha suplido en los dos últimos enfrentamientos.

