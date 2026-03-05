Incidentes al final del Dépor-Racing disputado a finales de enero en el estadio de Riazor Germán Barreiros

La Comisión Antiviolencia propuso este jueves una multa de 5.000 euros y prohibición de entrada a recintos deportivos durante un año para un aficionado del Racing de Santander, menor de edad, que lanzó un cargador de teléfono móvil desde la grada del estadio de Riazor en el partido contra el Deportivo, el pasado 25 de enero, que estaba declarado de alto riesgo.

El objeto impactó en un seguidor situado en una grada más abajo y le provocó una brecha en la cabeza, por la que necesitó asistencia médica y dos puntos de sutura. No fue la única sanción relacionada con el cuadro cántabro. Hay una propuesta de multa de 5.000 euros al club por permitir la ocupación de las vías de evacuación de su campo en el encuentro contra el Zaragoza.

La comisión también consideró una infracción grave por parte del Racing de Santander lo ocurrido en el enfrentamiento contra el Zaragoza el pasado mes de enero, en el que las imágenes de la Oficina Nacional del Deporte (OND) de la Policía Nacional muestran las escaleras de la grada norte completamente ocupadas por el público.

Esta situación provocó un grave riesgo para la seguridad de los asistentes en caso de necesidad de evacuación y la propuesta de sanción es la quinta esta temporada de Antiviolencia por el bloqueo de las vías de evacuación en El Sardinero.